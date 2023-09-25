劉敬拒穿暴露裝　狂愛層疊穿搭原因曝光

▲王渝屏（左）穿PCES黑洋裝，與穿Hansen作品的劉敬連袂出席台北時裝周SS24展前記者會。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

由文化部、經濟部、臺北市政府等單位共同主辦的全台最大時尚盛事「台北時裝周SS24」，將於10月11日至17日在松山文創園區盛大展開，今舉辦展前記者會，新生代演員劉敬與入圍本屆金鐘戲劇節目女配角獎的王渝屏現身造勢，劉敬透露最喜歡潮流穿搭，不會選擇太過暴露的設計，惹得王渝屏在旁掩嘴笑，她則自招不擅長顏色搭配，因此不會選擇亮色系服裝，多以黑、白、灰色為主。



▲模特兒搶先展演即將登上台北時裝周品牌的新作。

即將登場的台北時裝周SS24將呈現15場精彩品牌秀，今展前記者會上先由模特兒展演各品牌一套服裝，揭露多元化、潮流化、年輕化將是主流趨勢，此外，本季特別新增「會外展off-calendar」單元，將國立工藝研究發展中心推出的「當代工藝 時尚跨界」大展等不在官方秀程中的精彩時尚活動納入，讓更多年輕的新秀設計師能被看見。



▲劉敬身形纖瘦，因此靠多層次穿搭修身。



▲王渝屏當演員前是模特兒，走上伸展台不怯場。

王渝屏今選穿PCES黑洋裝出席台北時裝周SS24展前記者會，是她最熱衷的極簡設計；劉敬則穿上Hansen多層次褲裝亮相，他透露由於身材纖瘦，需要靠層疊穿搭修身，他因演出《華燈初上》林心如兒子「子維」一角而受矚目，又進軍國際與奧斯卡影后楊紫瓊、男星吳彥祖合作演出Disney+ 美劇《西遊ABC》（American Born Chinese）而人氣暴漲，成為時尚圈炙手可熱的新星，日前野獸GUCCI邀請參加台北101旗艦店開幕活動，身穿深色短袖雙排扣西裝外套、條紋長襯衫，自認時尚也可愛，也很符合他的個性。



▲劉敬日前受邀參加GUCCI台北101旗艦店開幕活動，同樣以多層次裝扮亮相。（圖／翻攝jimmm___0504 IG）