營養師教你中秋節烤肉不長胖！搞懂「用餐順序」很重要

▲中秋烤肉掌握進食技巧也能不發胖。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

中秋連假倒數計時，你們家也有要烤肉嗎？想大口吃肉卻又不想長胖，讓營養師余朱青來教導你正確的用餐順序。

1.先吃菜

先吃菜，營養師建議可以以生菜包肉來吃，取代吐司包肉，或是可以以肉搭配蔬菜，做成蔬菜肉串，像是肉片內捲玉米筍，或是金針菇都是好選擇，如果想吃的再健康點，可直接吃烤蔬菜，像是烤青椒、甜椒、絲瓜、筊白筍、櫛瓜都不錯。

2.再吃蛋白質

蛋白質選擇很多，建議可以先挑低脂海鮮、豬里肌肉、雞腿肉、板腱牛和豆干，高脂肪秋刀魚、五花肉、松阪豬適量就好，而像是香腸、熱狗、培根等加工食品，則是淺嚐即可。

3.最後再吃全穀雜糧類

吃了蔬菜和蛋白質之後，可以選擇地瓜、南瓜、玉米、山藥等原型食物，取代米血糕、甜不辣、麻糬、年糕等加工澱粉。

4.飲品選擇無糖

建議選擇無糖飲料，像是無糖氣泡水、無糖茶，避免精緻糖攝取過多，造成肥胖問題。

#餐後來點水果助消化

中秋節烤肉當然要吃柚子啊，烤肉後切一個和家人一起共享，營養師建議一餐吃2瓣就好喔。

▲（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）

#生熟食器具要分開，避免食物中毒

烤肉除了怕胖之外，最重要的就是衛生問題，記得生熟食的夾子和烤盤都必須分開，才不怕交叉感染，增加食物中毒風險。