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大秀直播／Jisoo背未上市的DIOR包搭機好神氣！9／26晚上準備看秀

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▲DIOR 2024春夏大秀在巴黎時裝周登場。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

又到了BLACKPINK成員Jisoo飛往巴黎時裝周的時刻！DIOR 2024春夏大秀，將在台灣時間9月26日晚間9點登場，品牌大使Jisoo已經出發至巴黎，現身首爾仁川機場時，搶先背上10月中旬才會上市的Miss Dior新包，更彰顯品牌大使的身份。

入秋微涼，Jisoo的飛機裝也換季，她穿著白T恤配牛仔褲，加上豹紋毛衣與alo毛帽，近期除了DIOR，洛杉磯瑜伽品牌alo在她的版面上出鏡率也頗高，alo受到眾多名人追捧，這幾年快速崛起，一條瑜伽褲動輒4千元台幣以上，價位偏高，但Jisoo的同款毛帽約2千元台幣，相對容易入手。

▲DIOR 2024春夏秀直播。（圖／品牌提供）

▲Jisoo穿DIOR 2023秋冬服裝，搭配尚未上市的Miss Dior新包，戴著alo毛帽現身仁川機場。（圖／品牌提供，以下同）

▲DIOR 2024春夏秀直播。（圖／品牌提供）
▲2024早春系列的Miss Dior小羊皮包，125,000元。

▲DIOR 2024春夏秀直播。（圖／品牌提供）

▲Jisoo曾以一身alo行頭拍美照。（圖／翻攝sooyaaa__ IG）

她斜背的Miss Dior新包來自DIOR 2024早春渡假系列，是女裝創意總監Maria Grazia Chiuri向DIOR的品牌歷史與深厚底蘊致敬之作，籐格紋包身、金屬鍊帶，優雅細膩，能斜背、肩背，或是手提，可以像Jisoo一樣休閒搭配，著正式服裝也適合，十分方便實用。

同為品牌大使的泰國男星Apo和Mile也已赴巴黎準備看秀，9月26日晚上9點，透過上方直播影片即可進入DIOR 2024春夏大秀現場，和明星們同步欣賞最新作品。

▲DIOR 2024春夏秀直播。（圖／品牌提供）

▲泰國男星Apo（左）、Mile赴巴黎準備欣賞DIOR秀。

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直播, DIOR, Jisoo, 2024春夏, 巴黎時裝周, Apo, Mille

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