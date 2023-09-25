談戀愛讓你越來越胖？營養師教你「3點判定」你是幸福肥還是壓力肥

▲快速了解你是幸福肥還是壓力肥。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

人家常說談了戀愛就會幸福肥，也有人處在感情關係中，導致壓力肥，如何判別你的感情究竟是幸福肥還是壓力肥呢？營養師朱瑞君教你3點來辨識！

#幸福肥

期待在餐桌上有美好交流時光

幸福感讓人食慾大開，當人感到幸福時，會更想放鬆飲食限制，對食物的體驗也可能變得更強烈，2個人一起吃飯比1個人食慾更好，把一起享受美食當作一種感情交流，就容易越來越胖。

飲食習慣和對方越來越像

當喜歡一個人時，飲食行為容易受到對方的影響，像是另一半喜歡吃消夜，另一個人也會配合，久而久之就會增加不必要的熱量，尤其是女生一不留神就吃到和男生一樣的份量，熱量當然超標。

不再有外表壓力和焦慮

單身時會想要維持身材，讓人自己維持一定的競爭力，但當你遇到愛你對象後，當對方完全接納你原本的樣貌，你就能更自在做自己，吃垃圾食物的罪惡感就會下降，對自己越來越寬鬆，不胖都難。

#壓力肥

在關係中感到不滿足

在感情中有某一塊沒得到滿足，所以心情有點鬱鬱寡歡，這時候不少人都會選擇用吃東西來發洩情緒，這樣的狀況特別容易發生在女生的身上。

把重心全放在對方身上

當把情感和價值觀都投入在對方身上，容易導致情緒不穩，進而展開情緒性飲食，多半會成為過度飲食或暴飲暴食，對體重造成影響。

共睡一張床導致睡眠障礙

研究顯示，與伴侶同睡在一張床，夜間睡眠障礙會增加50%，睡眠品質不良，容易使體重增加，也可能會增加體脂肪與白天的飢餓感。

最後營養師朱瑞君也提醒，談戀愛當然不一定會變胖，也有人因此而變瘦，若體重在半年內有巨大的變化，請觀察自己的身體、情緒、壓力和飲食關係，有需要可以隨時尋求專業的協助。