超準！12星座地雷不要踩 「一句話」讓他們原地爆炸

▲12星座各有眉角，小心別踩雷。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

12星座的人個性不盡相同，相處中的雷區也超多，《小紅書》星座博主ALEX大叔就舉出讓12星座一秒原地爆炸的句子，看過的人直喊準！

#太陽/上升 牡羊座

你難道不知道我怎麼想嗎？

直來直往的牡羊座，認為和朋友之間是沒什麼不能說，最討厭那種曖昧不清，而且有話不直說，還要讓他們去猜，真的會白眼翻到死。

#太陽/上升 金牛座

你真的很小氣！

沒有一個金牛座聽到這句話會不發火，這是金牛座最在意的點，他認為小氣就是大家對他的刻板印象，在他的世界裡，沒有小氣不小氣，只有值不值得。

#太陽/上升 雙子座

你上次明明就有答應我

雙子座活在當下，當下的每個決定都是真誠的，但是隨著時間的改變，腦子喜歡的東西又變得不一樣了，這種說變就變的個性，有時候連自己都搞不定。

#太陽/上升 巨蟹座

我隨便都可以啊！

當巨蟹座問你想法時，他是希望能夠和你同享情緒，聽聽你的安慰，而不是無所謂的樣子，又把問題丟回去給他，會讓他覺得很受傷。

#太陽/上升 獅子座

你怎麼這點事情都辦不好

獅子座無法被人說，批評對他而言就是全方位的否定，如果這句話又是當著外人的面說，他肯定會氣一輩子。

#太陽/上升 處女座

我自己來就好，你別那麼累

當處女座願意為你奔波勞累，是代表你很重要，他們付出不需要同等回報，但若是被人拒人於千里之外，他會覺得很難受。

#太陽/上升 天秤座

.....................

天秤座最討厭你話不說完，這些符號給他很多想像空間，與其這樣倒不如不要回話，這樣敷衍態度容易讓他一秒爆炸。

#太陽/上升 天蠍座

你生氣了嗎？

天蠍座聽到這句，會覺得你根本明知故問，原來只是小不爽，到最後會變成大暴怒，這種白目行為會讓他很火。

#太陽/上升 射手座

為什麼別人可以，你不行？

射手座討厭被比較，他們根本不在乎別人會什麼，如果你覺得別人比較好，大可以去找別人，通常他們聽到這句話就只想擺爛。

#太陽/上升 摩羯座

這是我給你的驚喜

大部分的驚喜對摩羯來說都是驚嚇，他們不愛超出自己掌控以外的事情，擔心會打亂自己的計劃。

#太陽/上升 水瓶座

為了你我付出了那麼多

水瓶座不喜歡對方邀功，你對他的好，他其實都會放在心裡，但如果你總是強調自己多麼的犧牲、多麼的愛他，會讓他覺得壓力很大。

#太陽/上升 雙魚座

我沒有這意思，你不要多想

雙魚座對你表達他的感受，代表已在心中反覆排練過好多次了，千萬不要直接否定他們的感覺，這樣只會讓兩人更漸行漸遠。