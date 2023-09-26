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梁瀚名自曝「熱巴是理想型」被笑做夢！3原因大推男生要有西裝

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▲▼ 梁瀚名3原因大推男生要有西裝 。（圖／品牌提供）

▲梁瀚名即便私下偏好休閒穿搭，也很推薦男生至少要有一套西裝。

記者張毓容／台北報導　 圖／品牌提供

服裝品牌嘉裕Carnival於新北最大商場裕隆城5樓打造全新形象概念店，近日舉辦開幕活動同時發表秋冬系列新品，現場也請來代言人梁瀚名站台演繹最新秋裝。他現場更連換3套服裝展現不同風格魅力，更直呼「男生穿西裝就是帥！」大推每個人都要有一套西裝。而今年步入40世代也被催婚的他，不僅自嘲現在是「老人與狗」，就連說出理想型都被朋友嗆「做夢！」

以電視劇《女兵日記》系列人氣再提升的梁瀚名，與楊雅筑的螢幕CP形象深受粉絲喜愛，而實際感情生活仍單身的他，也常被爸媽催婚，但他感嘆對象不好找，還自嘲現在是「老人與狗」，除了工作、運動，最常陪在他身邊的就是家裡的寵物科基犬。被問到理想型，他大方透露很欣賞大陸女星迪麗熱巴，但也笑說自己都被朋友嗆「你就繼續做夢吧！」

▲▼ 梁瀚名3原因大推男生要有西裝 。（圖／品牌提供）

▲▼ 梁瀚名3原因大推男生要有西裝 。（圖／品牌提供）

而平時私下很喜歡運動的他，步入40世代依舊維持著精壯體格，最近更為了年底將要新拍的電影角色做準備還有特別鍛鍊。也因為愛運動，他私下的穿搭偏好簡單一點的款式，像是白T或是嘉裕最近出的多種色彩素T對他來說就很好搭，再搭配寬鬆的褲子和一雙休閒鞋，就是他的定番造型。另外他也透露因為自己比較容易流汗，所以也很注重排汗、透氣等機能性，像是當天示範的3套服裝他都很喜歡。

活動上他先穿上SUPER 150'S精紡羊毛成套西裝，極細緻的羊毛纖維具有優異透氣及保暖性，可適應各種氣溫，搭配貼合亞洲人身形的剪裁設計，讓他大展知性帥氣的一面；接著他換上格紋獵裝外套內搭深色素T再搭配丹寧褲，打造正式休閒混搭風格；最後他再換上這次秋冬全新休閒外套和字母白T，再搭配彈力輕鬆磨毛長褲，穿出俐落率性的休閒風。

▲▼ 梁瀚名3原因大推男生要有西裝 。（圖／品牌提供）

他也很推薦每個人的衣櫃都該有一套西裝，最重要的原因就是「男生穿西裝就是帥！」再來，很多場合都必須要隆重、正式一點的服裝，最後還有一個超實際的推薦原因「你結婚（的時候）就是會需要有一套西裝！」大推西裝對男生的重要性。

▲▼ 嘉裕裕隆城＆秋冬系列 。（圖／品牌提供）

▲▼ 嘉裕裕隆城＆秋冬系列 。（圖／品牌提供）

▲▼ 嘉裕裕隆城＆秋冬系列 。（圖／品牌提供）

Carnival嘉裕2023秋冬主題以機能質感的正裝與休閒造型貫穿，打造「紳仕正裝」及「休閒雅痞」兩大系列。「紳仕正裝」設計靈感來自科幻電影，讓西裝就像是一件盔甲，引領男士征戰職場，選用義大利品牌面料，透過特殊的工藝處理，使觸感更加絲滑柔軟，且具極佳的透氣及保暖性；本季襯衫設計也以機能為考量，採用抗皺易整理的面料，搭配俐落合身的收腰剪裁，不但能修飾身形，更能活動自如，整天穿著也舒適。

「休閒雅痞」系列則將率性品味融入細節中，尤其主打針對較為寒冷天氣推出的全新輕羽絨休閒外套，搭配以波紋切割線設計，跳脫一般羽絨衣的呆板臃腫印象；還有一系列合身版型上衣，材質親膚抗皺且透氣。為歡慶裕隆城新店開幕，也特別推出優惠活動，於開幕期間至5F嘉裕店櫃即可獲贈隨行包，或消費滿額獲贈保養組合。

▲▼ GAP秋冬三大系列。（圖／品牌提供）

▲▼ GAP秋冬三大系列。（圖／品牌提供）

▲▼ GAP秋冬三大系列。（圖／品牌提供）

GAP今年秋冬保留品牌舒適、休閒的特性，為經典單品注入新風貌，推出多元風格的三大系列。蔡凡熙及李沐現場示範的「潮流學院系列」富有美式復古風格，加入落肩版型、大G Logo圖樣、拼色元素等創新設計，賦予棒球外套、開襟針織衫、格紋襯衫等經典學院風服飾潮流靈魂；「城市機能系列」融入防潑水、多功能口袋等機能設計，推出工裝外套、背心、拼接設計帽T、防風連帽外套等兼顧戶外機能與都會時尚的單品；「質感簡約系列」則是使用親膚布料搭配俐落剪裁輪廓，推出連身套裝、素色帽T、喇叭褲等簡約質感單品。

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梁瀚名, 嘉裕, Carnival, 西裝

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