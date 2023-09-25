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邵雨薇曬幸福亮出30萬沛納海名錶　18K金月相太迷人

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▲▼ 邵雨薇 。（圖／翻攝IG）

▲邵雨薇（左）與吳慷仁感情甜蜜，她抱著愛貓時露出手腕上的沛納海腕錶。（圖／翻攝1989ivyshao IG）

記者陳雅韻／台北報導

正在巴黎參加時裝周活動的女星邵雨薇，出發前與男友吳慷仁、愛貓歡慶34歲生日，「一家五口」幸福模樣羨煞眾人，她手腕上的名錶也曝了光，是不少人心中的「帥錶」沛納海（Panerai），她所戴的藍面不鏽鋼款是Luminor Due女錶系列首次搭載複雜功能的月相錶，要價近30萬元。

▲▼ 邵雨薇 。（圖／翻攝IG）

 

▲邵雨薇戴的沛納海Luminor Due Luna 38mm腕錶，296,000元。（圖／沛納海提供）

沛納海專為女性打造的Luminor Due系列腕錶，首度加入的複雜功能是不少女性喜愛的月相顯示，錶徑38毫米的Luminor Due Luna腕錶於面盤3時位置呈現月相，18K金雕琢的月亮會隨著日子在午夜藍星空移動，共有4種款式，均搭載P.900／MP自動上鍊機芯，僅5.9毫米的纖薄規格具3日動力儲存，邵雨薇所選的是藍色太陽放射紋三明治面盤的不鏽鋼錶，搭配亮面藍色鱷魚皮錶帶，優雅迷人。

▲▼ 邵雨薇 。（圖／翻攝IG）

▲邵雨薇拎Chloe Penelope 焦糖棕中型肩背手提包，84,500元。（圖／Chloe提供）

邵雨薇洩露腕錶品味外，選包也很有個人風格，日前出發前往巴黎時以尖刺粉色外套配寶格麗（BVLGARI）2023秋冬系列Serpenti Baia鮮豔祖母綠色小牛皮肩背包，又酷又帥；她的風格不只一種，換上白色套裝、拎著法國品牌Chloe被暱稱為「金幣包」的焦糖色Penelope包又宛如學生妹，風格百變。

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關鍵字：

邵雨薇, Panerai, 沛納海, Chloe

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