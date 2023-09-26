蕭敬騰搶到近12萬RIMOWA X Tiffany登機箱　曝整牆驚人潮鞋收藏

▲蕭敬騰入手RIMOWA x Tiffany & Co.限量聯名系列登機箱。（圖／翻攝蕭敬騰臉書）

記者陳雅韻／台北報導

剛結束挪威錄製新專輯行程回台的蕭敬騰，昨曬出熱騰騰的新款行李箱，透露：「我要繼續去旅行。」走在潮流尖端的他入手的可是近期LVMH集團話題之作，為旗下德國知名行李箱品牌RIMOWA與美國珠寶品牌Tiffany & Co.聯名的登機箱，要價118,500元，網友直呼「他一曬又要缺貨了」。





▲蕭敬騰想帶著RIMOWA x Tiffany & Co.限量聯名系列登機箱去旅行。（圖／翻攝蕭敬騰臉書）

蕭敬騰今年6月向交往16年的經紀人兼女友Summer（林有慧）求婚成功，兩人於公於私都緊密相繫，日前才一起到挪威錄製新專輯與拍MV，空檔時則把握機會感受北歐生活，欣賞了超級月亮，還幸運見到極光，他一路分享與未婚妻的甜蜜合影，放閃無極限。





▲RIMOWA x Tiffany & Co.限量聯名系列登機箱，118,500元。（圖／翻攝蕭敬騰臉書）

回台後蕭敬騰繼續放閃，這回閃的是RIMOWA與Tiffany聯名的登機箱，採用獨特「Rock Cut」工藝，於RIMOWA標誌性溝槽設計的鋁鎂合金材質箱上，以鋁刷工藝呈現鑽石切面圖案，細看還可看到標誌性的T形圖案，創造出閃耀的視覺效果，不過眼尖的網友發現他身後的牆面也很厲害，整面牆整齊擺放至少60雙潮鞋，得爬梯子才拿得到高處的鞋子，收藏規模驚人。





▲蕭敬騰今年6月向經紀人兼女友Summer求婚成功，兩人在挪威甜蜜合影。（圖／翻攝蕭敬騰臉書）