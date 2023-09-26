fb ig video ETtoday search mobile

蕭敬騰搶到近12萬RIMOWA X Tiffany登機箱　曝整牆驚人潮鞋收藏

>

▲▼ 蕭敬騰 。（圖／翻攝臉書）

▲蕭敬騰入手RIMOWA x Tiffany & Co.限量聯名系列登機箱。（圖／翻攝蕭敬騰臉書）

記者陳雅韻／台北報導

剛結束挪威錄製新專輯行程回台的蕭敬騰，昨曬出熱騰騰的新款行李箱，透露：「我要繼續去旅行。」走在潮流尖端的他入手的可是近期LVMH集團話題之作，為旗下德國知名行李箱品牌RIMOWA與美國珠寶品牌Tiffany & Co.聯名的登機箱，要價118,500元，網友直呼「他一曬又要缺貨了」。

▲▼ 蕭敬騰 。（圖／翻攝臉書）

▲蕭敬騰想帶著RIMOWA x Tiffany & Co.限量聯名系列登機箱去旅行。（圖／翻攝蕭敬騰臉書）

蕭敬騰今年6月向交往16年的經紀人兼女友Summer（林有慧）求婚成功，兩人於公於私都緊密相繫，日前才一起到挪威錄製新專輯與拍MV，空檔時則把握機會感受北歐生活，欣賞了超級月亮，還幸運見到極光，他一路分享與未婚妻的甜蜜合影，放閃無極限。

▲▼ 蕭敬騰 。（圖／翻攝臉書）

▲RIMOWA x Tiffany & Co.限量聯名系列登機箱，118,500元。（圖／翻攝蕭敬騰臉書）

回台後蕭敬騰繼續放閃，這回閃的是RIMOWA與Tiffany聯名的登機箱，採用獨特「Rock Cut」工藝，於RIMOWA標誌性溝槽設計的鋁鎂合金材質箱上，以鋁刷工藝呈現鑽石切面圖案，細看還可看到標誌性的T形圖案，創造出閃耀的視覺效果，不過眼尖的網友發現他身後的牆面也很厲害，整面牆整齊擺放至少60雙潮鞋，得爬梯子才拿得到高處的鞋子，收藏規模驚人。

▲▼ 蕭敬騰 。（圖／翻攝臉書）

▲蕭敬騰今年6月向經紀人兼女友Summer求婚成功，兩人在挪威甜蜜合影。（圖／翻攝蕭敬騰臉書）

►RIMOWA X Tiffany登機箱鑽石面放閃　迷你箱73,500元入手

►ROSÉ愛犬搶風頭　瞇眼萌樣贏過仙氣主人

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

關鍵字：

蕭敬騰, Tiffany & Co., RIMOWA

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

邵雨薇曬幸福亮出30萬沛納海名錶　18K金月相太迷人

邵雨薇曬幸福亮出30萬沛納海名錶　18K金月相太迷人

劉敬拒穿暴露裝　狂愛層疊穿搭原因曝光

劉敬拒穿暴露裝　狂愛層疊穿搭原因曝光

Lisa瘋馬秀尺度引揣測　裙開到腿根辣回「你沒被邀」

Lisa瘋馬秀尺度引揣測　裙開到腿根辣回「你沒被邀」

迪士尼鐵粉荷包難守　米奇、米妮首飾鑲實驗鑽放閃 IWC飛行錶融入賓士魂　超跑煞車碟材質造錶 邵雨薇叛逆尖刺裝登機　配寶格麗包又帥又辣 Jisoo被名牌寵上天　穿Dior訂製服、201萬卡地亞珠寶唱跳 英王后卡蜜拉Dior飄逸高訂服上身　網讚「76歲狀態超棒」 亮・珠寶／近7萬米奇珍珠項鍊可愛暴擊　只有一處才買得到 亞洲最大獨立製錶展在台灣！　上億名錶、音樂盒開放大眾鑑賞

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面