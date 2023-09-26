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米蘭時裝周／舒淇狀態驚艷！Bottega Veneta民族風洋裝、度假編織包展開旅程

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記者鮑璿安／台北報導

米蘭時裝周看點之一，Bottega Veneta創意總監Matthieu Blazy結束義大利三部曲後開啟新篇章，這場頗受業界好評的大秀，以充滿生命力的季節元素植物葉、蘆葦串起新裝，品牌標誌性編織元素完全不受局限融入包款和服飾。看秀陣容同樣精彩，舒淇換上俐落灰色西裝搭配新Gemelli包款展現高級美，而韓星金多美則以紅色皮革裙裝驚喜現身製造話題。

▲▼Bottega Veneta。（圖／品牌提供）

▲▼Bottega Veneta。（圖／品牌提供）

▲（依序）舒淇、金多美現身Bottega Veneta秀場。（圖／品牌提供）

在大秀開始前，邀請函中的指南針、地圖，眾多線索表明了Matthieu Blazy此行以服裝開啟旅程的決心，對此他引用古希臘史詩《奧德賽》文字，「一個自由且充滿希望的旅程，它是對你曾經是什麼、你想成為什麼以及你來自何方的總結。它是外在的也是內在的，既是身體上的也是透過想像體現的，這是一個變化和解脫的旅程。」

▲▼Bottega Veneta。（圖／品牌提供）

▲黑色深U連身泳衣搭配草編包充滿度假感。（圖／品牌提供）

▲▼Bottega Veneta。（圖／品牌提供）

▲▼Bottega Veneta。（圖／品牌提供）

▲▼Bottega Veneta。（圖／品牌提供）

▲▼Bottega Veneta。（圖／品牌提供）

▲▼Bottega Veneta。（圖／品牌提供）

▲Matthieu Blazy擅長以皮革編織手法打造豐富廓形衣著。（圖／品牌提供）

系列中的第一套造型，用以簡約剪裁注入黑色深U連身泳衣展開輕快腳步，緊接著多套黑白基調的西裝、中性廓形背心以及不對稱連身裙，默默打開日常穿搭的高級感。Matthieu Blazy更將過往旅行收穫的靈感投射在服裝細節上，風格更具顛覆性，富含熱帶氛圍的季節元素如植物葉、蘆葦、仙人掌和鸚鵡螺貝禮服，以繁複細緻的工藝賦予層層堆疊的流蘇、具有分量感的球狀抽絲，如人類的翅膀般，行走時產生靈動姿態，也更顯本季對民族風包容性。

▲▼Bottega Veneta。（圖／品牌提供）

▲▼Bottega Veneta。（圖／品牌提供）

▲▼Bottega Veneta。（圖／品牌提供）

▲Bottega Veneta 2024春夏包款。（圖／品牌提供）

春夏時節，Intrecciato編織手法以草編材質打造出度假包款，大容量可裝入衣物與任何休閒物品，此外標誌性的 Sardine 包款彷彿珠寶飾品出現於秀場，仍是本季主打款式，而皮革元素的方正公事包、抽射樣貌手提包、巨大肩背袋，示意編織工藝的千變萬化。正如Matthieu Blazy總結，「我有一種想要重新與原始世界連接在一起的渴望，這就像收集貝殼，可以是美麗的、 有意義或是毫無意義的，它意味著擁抱自由的形式，就如同這些服裝一樣，無拘無束，不受規則束縛。」

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關鍵字：

Bottega Veneta, 米蘭, 時裝周

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