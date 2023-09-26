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IVE張員瑛新專輯「挑戰金髮」太驚艷　招牌豐盈髮技靠3招

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實習記者施至真／綜合報導

韓國大勢女團IVE即將回歸，並曬出新專輯主打歌的概念照，而隊內人氣成員張員瑛的新髮色，讓粉絲驚喜直呼「好奇員瑛的金髮是染的還是假髮」、「超級無敵漂亮！」；事實上，張員瑛的蓬鬆深色長髮一直是招牌髮型，無論深、淺髮色，都在照護頭髮上花費許多心血！

▲張員瑛金髮。（圖／翻攝IG@for_everyoung10）

▲張員瑛蓬鬆黑髮是招牌。（圖／翻攝IG@for_everyoung10，下同）

一向以蓬鬆深色髮為招牌的張員瑛，這次回歸以金髮造型亮相，儘管有網友猜測是假髮，但仙氣滿滿的秀髮，仍引起網友熱議，過去張員瑛曾表示，為了維持漸層髮色，只用冷水洗頭。

▲張員瑛金髮。（圖／翻攝IG@for_everyoung10）

事實上，想要擁有張員瑛同款蓬鬆髮絲，只需要學會日常清潔、保養策略，搭配簡單工具，就能輕鬆告別扁塌髮。

＃頭皮保養、清潔是關鍵

過度清潔頭皮，或是清潔不夠力，長期都會造成頭皮問題。建議先檢測出油度，了解自己是油性或乾性頭皮，再依據屬性選擇清潔產品；除了洗髮精外，使用頭皮精華也可以幫助控油，增加頭皮肌膚循環。

＃吹頭髮滿是技巧

都說洗頭的水溫過熱，容易使頭髮斷裂，事實上吹頭髮時的溫度和距離，也需要特別注意。想要徒手吹出蓬鬆髮根，建議把吹風機拿高，由上往下吹，再將頭髮的分線由後面往前撥，髮根就會很蓬鬆自然！

＃定位夾＋定型噴霧

單靠吹風機＋定位夾，可以增加瀏海蓬鬆程度，但想要使蓬鬆感更久，就必須搭配定型噴霧。

▲張員瑛金髮。（圖／翻攝IG@for_everyoung10）


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關鍵字：

張員瑛, IVE, 韓國女團, 金髮, 髮型話題, 蓬鬆髮

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