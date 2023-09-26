曾莞婷自招「非常愛買」　靠正能量項鍊衝破低潮

▲曾菀婷演繹STAR JEWELRY經典的日、月、星辰造型珠寶。（圖／記者徐文彬攝）

記者陳雅韻／台北報導

創立於1946年的日本輕珠寶品牌STAR JEWELRY進軍台灣，於新光三越台北信義新天地A8設立首間專門店今正式開幕，邀女星曾莞婷演繹經典MOON & SUN NECKLACE 18K金項鍊等珠寶，她自招非常愛買首飾，因為飾品就像多一件衣服可以搭配，讓她失心瘋，今最想帶回太陽造型的鑽石項鍊，予她滿滿的正能量，也讓人好奇她是否想藉此走出低潮。





▲STAR JEWELRY經典之作為月亮與太陽造型的MOON & SUN NECKLACE 18K金項鍊。（圖／STAR JEWELRY提供，以下同）

▲STAR JEWELRY小巧別緻的CROSSING & MOON 10K金尾戒，11,600元。

「低潮說」源自於曾莞婷日前在臉書po文，寫下「你可以說我不夠好，但不可以說不夠努力」，引發眾人揣測是否因為沒入圍金鐘獎而感到失落，她今回應只是希望努力能被看見，她會再增加實力讓大眾認同。她也靠有幸運意涵的首飾為自己打氣，STAR JEWELRY最具代表的日、月、星辰造型設計，無論是單獨詮釋或相結合的變化款，都閃耀迷人。

▲STAR JEWELRY星星造型CROSSING STAR EAR CUFF 18K金耳扣， 14,600元。





▲由3顆紅寶石或鑽石拼接而成的MYSTERIOUS HEART系列珠寶，是STAR JEWELRY在日劇出現頻率最高的作品。

STAR JEWELRY珠寶經常在日劇曝光，在《UNNATURAL法醫女王》、《朝九晚五》、《交響情人夢》都可見其設計，特別在《交響情人夢》中男主角送給女主角的3顆紅寶石拼接成心型的MYSTERIOUS HEART系列項鍊，至今仍是熱賣款。隨著台灣新店開幕，秋季新作也同步亮相，主打鑲嵌公主方形切割綠碧璽或粉碧璽的TOURMALINE系列、點綴倫敦藍托帕石（London Blue Topaz）等彩寶的OCTANGL系列、以18K金鍊結結合珍珠的PEARL LINKS 系列，以及銳利邊緣心型的CONNECT WITH LOVE系列珠寶。





▲STAR JEWELRY秋季新款SQUARE TOURMALINE 18K金項鍊展現公主方型切割的天然碧璽魅力。

▲STAR JEWELRY STAR JEWELRY秋季新作OCTANGLE BLUE TOPAZ 10K金戒指，19,200元。

▲STAR JEWELRY結合鍊結與珍珠的18K金PEARL LINKS系列耳環與項鍊。

另一日本輕珠寶品牌AHKAH，旗下水晶吊燈造型的chandelier系列已成為AHKAH signature標誌性珠寶，如流蘇般的靈動設計近期有嶄新詮釋，推出開放式頸圈兩端垂墜鑽石曲線，展現個性美，而chandelier flow耳環為沿著耳垂邊緣的貴金屬線條，延伸一排排鑲嵌鑽石的網球鍊，隨著身體律動輕擺，風格摩登。

▲模特兒佩戴AHKAH chandelier grand 18K金鑲鑽頸鍊161,000元，鑲鑽耳骨夾，以及chandelier flow單邊耳環57,000元。（圖／AHKAH提供，以下同）

▲AHKAH chandelier baguette項鍊，47,000元。