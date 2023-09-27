「恐婚星座」Top 3 ！　第一名寧可戀愛一輩子也不想輕易給承諾

▲恐婚星座Top 3 。（示意圖／翻攝自TVN IG）

記者鮑璿安／台北報導

結婚是人生中重要的決定，對許多人而言更像是一種賭注，萬一做錯了決定可能兩敗俱傷，因此很多人不僅不憧憬婚姻，甚至還恐婚，以下就從星座角度分析「恐婚星座Top 3 」，他們寧可談戀愛一輩子也不願意踏入婚姻！

Top 3 射手座

射手座認為單身的時候自己就能夠過得很好，婚姻甚至會限制他們的行動，所以一直沒什麼積極的理由終結單身，他們雖然天生樂觀，但是唯獨對於感情這件事無法抱持自由自在的狀態，總是缺少自信心認為感情無法長久一生，因此對於婚姻感到莫名的抗拒，需要有一個人能讓他們放下心中的不安，射手才可能進入下一個環節。

Top 2 水瓶座

水瓶座的想法天馬行空、特立獨行，本來就不覺得婚姻是人生必經之路，自己過得精彩才是真的，所以他們不願意被傳統框架束縛，只認為婚姻不過是靠不住的一張紙。水瓶傾向於追求比較開放式的關係，有另一半的陪伴，結不結婚根本沒什麼關係，若是有人逼婚，反而讓水瓶逃得更遠，一切都順其自然才是最好的解法。

Top 1 雙子座

雙子座喜歡追求新鮮感和刺激，一旦進入長久的婚姻狀態，就代表每天過著毫無變化的日子，還要面臨更多責任以及身分上的轉變，這都讓雙子更加抗拒婚姻，寧可跟對方戀愛一輩子也不想有任何變化。雙子也非常害怕對另一半負責，萬一承諾沒達成就傷害到彼此，所以要他們開口做出承諾簡直太難了，雙子更喜歡走一步算一步，還沒到面前的事情，想再多也沒有用，但也可能出現例外，雙子座突然憑著一股衝動就閃婚，對象往往是剛認識的人，他們相信自己不會賭錯。