安格斯12星座一周運勢9／25－10／01　金牛提防小三、獅子氣場強大

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21~4.20

姻緣宮裡迎來太陽照耀，萎靡了好一陣子的牡羊座，隨著太陽的入駐，感情上出現曙光，還在跑著愛情馬拉松的羊兒能默默往開花結果的正途上衝刺，而單身者桃花緣分浮現，對方將有很大的機率是你正在等待的真命對象，不過這段時間你的心情起伏仍然很大，太過於專注自己想做的事情，只會讓自己患得患失，反而錯失緣分。

金牛 4.21~5.20

一步一腳印紮實的工作態度下，金牛座這周隨著太陽的位移，開始轉換劣勢開始豐收，近期可以稍稍鬆懈緊繃的備戰狀態，只要保持好心情就會發現事情真是愈來愈順遂，而這周不管身邊有沒有對象，桃花都開始止跌回升，只是外界的誘惑不少，這對單身金牛來說既危險又香艷刺激，有對象的很可能得當心小三危機喔！

雙子 5.21~6.20

本周雙子座迎來太陽入主愛情宮，長時間持續在人際上空轉的雙子單身狗們，接下來感情上總算走入新的階段，緣分就出現在周圍，不妨等待那個煞到你的人！至於有對象者近期彼此容易因現實生活中價值觀的落差產生岐異，不過真理就是愈辯愈明，反覆的溝通就算沒有共識也能幫助彼此更了解對方。

巨蟹 6.21~7.21

這周巨蟹座多虧了太陽移位帶來的連鎖影響，人際關係總算結束了老是卡關的窘境，同儕間的相處能愈來愈有默契，只是感情上仍有進步空間，有情人的過於咄咄逼人互不相讓，就容易有心結產生，而沒情人的單身蟹可能因為標準太高，一時之間不容易找到讓你滿意的對象，不過一人飽全家飽的世界也頗為逍遙自在。

獅子 7.22~8.22

金星持續的為獅子加持，在太陽移位的這周裡，依舊能擁有高度的群眾魅力，呼朋引伴不輸人也不輸陣的強勢氣場下，工作表現高人一等，透過同心協力的團隊力量下可說是戰無不勝，唯獨感情依然是獅子的大軟肋，單身者得明哲保身，避免無端捲入緋聞是非，有對象者與情人的懷抱就是最溫暖柔軟的避風港。

處女 8.23~9.22

水星入駐本命宮位之下，處女座的一切行動都更小心翼翼，特別是在感情及金錢上，彷彿有被害妄想症，隨時擔心荷包或真心被人詐騙，金錢上多一點防備是好的，但感情的防護牆築得太高，反而會擋掉可能的桃花，建議處女座暫且放下高標準，順其自然的與人相處並觀察他人的優點，也許先從朋友的關係切入也不錯！

天秤 9.23~10.22

歷經多重行星逆行帶來的壓力與考驗，漫長等待之下天秤這周總算迎來太陽入主本命宮位的時刻，即將有將近一個月的大運期，彷彿苦盡甘來，這周可以在工作、人際上稍喘口氣，即使不那麼逼自己，表現依然能維持水準，多了餘裕可以轉而發展興趣，單身者不妨積極參與社交活動，擴展人際之餘也需要新的桃花刺激！

天蠍 10.23~11.22

只能說凡事別操之過急，這周天蠍座對於事情愈執著，就愈容易悖離期望，得失心愈重，就愈容易造成情緒的大起大落，近期得學著善待自己，找到平衡點。愛情上也會比過去黯淡一些，雖然對情感抱有期待，但順其自然一點會更好，與其虛偽曖昧、猜來猜去，不如早早掀出底牌，你也就能穩穩的做出下一步決定。

射手 11.23~12.21

新的一周對射手來說又會帶來新的活力，特別是這周太陽移位之下，新的運勢與挑戰將全新上揚，射手在各方面的積極度也更強了，能成為職場上的拼命三郎。只不過感情走入熱度來得快、去得也快的快速變化期，注意力大都集中在工作或興趣上，很可能冷落了愛情，沒情人的倒也逍遙，但有情人的要小心情人的抗議。

摩羯 12.22~1.19

太陽的移位雖沒能明確的為摩羯帶來實質上的助益，不過行星環境環環相扣的影響效應下，這周摩羯無論工作、人際甚至愛情上都能找回自信，恢復過往以不變應萬變的沉穩氣場，不慌不忙的節奏下，能有惦惦吃三碗公的行動力，這周的你想做什麼幾乎沒有達不到的，單身者特別適合撥出一部分的時間與心力經營感情。

水瓶 1.20~2.18

太陽和金星呈現對水瓶有益位置，這周的水瓶座運勢頗有苦盡甘來的小確幸，儘管生活周邊仍有許多不如預期的事，但在社交方面開始止跌回穩，小人終於不在旁邊礙手礙腳，與朋友之間能開心的相處，適合與大夥多聚在一起吃喝玩樂，撫慰過去疲備的心靈，感情方面則開出難得的紅盤，與情人有更進一步的好運道。

雙魚 2.19~3.20

受到海王星、土星逆行的上沖下洗，雙魚座運勢就像坐雲霄飛車一般，有好一段時間常常內心戲演個不停，不過這周開始太陽移位，運勢也將轉陰為晴，尤其在感情上有很多若有似無的桃花，易讓雙魚心兒蹦蹦跳，不過感情上雖然甜滋滋，也要適時踩踩煞車，多請身旁的朋友好好評鑑一番，相處若不OK就不要太過留戀。

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