下半年8款精品大包推薦　BV編織包、Fendi Origami日常通勤也時尚

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為了追求時髦你的小廢包常常裝不下東西嗎？2023下半年正好吹起大包風潮，各家精品都有推出大尺寸新包款，本篇推薦大家8款日常通勤實用的精品大包選擇。

2023下半年8款精品大包推薦

Bottega Veneta Hop編織包

Bottega Veneta標誌性的Intreccio皮革編織系列，在今年秋冬又推出爆款Hop！舒淇在威尼斯的造型中已演繹過一遍，最近凱莉珍娜（Kylie Jenner）也在私服中背上同樣的巨大尺寸，Hop包款由100%小牛皮製成，手感柔軟，一體成形的編織包身則帶來慵懶、瀟灑的氛圍。

Dior Toujours包款

Dior將熟悉的籐格紋絎縫運用在新包型Toujours上，並延續Lady Dior的經典金屬墜飾，Toujours包款上方安裝CD扣環，讓包身可隨時完整拉開或收合成梯形輪廓，而「Toujours」一詞在法文中正有一整天All day的意思，表示這款包的大容量足夠裝下你一整天的必需品。

LOEWE Squeeze肩背包

Loewe 2023秋冬推出Squeeze包款，以柔軟納帕皮革製成包面，透過抽褶的方式打造橢圓型圓潤輪廓，搭配由一圈圈金屬環組成的甜甜圈鍊帶，保持高雅而不忘耍可愛，同樣注重手感的皮革手提把也是此款Squeeze手袋的亮點之一，編輯更推薦此款中型尺寸，拿在手上更時髦、更貼合大包風潮喔。

Fendi Origami

Fendi 2023秋冬誕生全新Origami包款，它最厲害的亮點就是能夠變換2種外型，能隨時於水桶包、托特包之間轉換。Origami設計源於日本的傳統摺紙技術，只要將袋口兩側拉開，內部空間瞬間又變得更大了。

Balenciaga Monaco包

Balenciaga今年秋冬主推這款Monaco系列手袋，以柔軟小牛皮製成俐落郵差包型，配上金色BB徽標與鍊條，簡單卻能凸顯Balenciaga的酷酷特質。

Marc Jacobs The Sack Bag

Marc Jacobs推出的這款巨型包The Sack Bag在秀場上成為目光焦點，充滿極簡主義的設計輪廓，包身以全粒面皮革製成，尺寸大重量卻很輕盈，超巨大的容量不用多說，很適合當作旅行包。

Saint Laurent 大型LE 5 À 7

Saint Laurent LE 5 À 7系列包款自推出後受到全球明星們的愛戴，陸續推出不同包型，今年帶來大型尺寸的LE 5 À 7，手袋廓型變得較為柔軟，在收納物品上更加方便，Rosé曾在機場背著它亮相，足見它的實用度。

Celine STRAP ROMY

接下來看到的則是Lisa的同款，出自Celine的男裝系列，包身整體相當柔軟，但背上身時仍能呈現時髦的梯型形狀，有2種背袋，可肩背也可以斜背，也是很適合作為旅行袋的一款選擇。

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