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《七人的逃脫》黃正音產後復出首演反派　水嫩肌保養全靠「濕敷」

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

曾演出《她很漂亮》、《Kill Me Heal Me》的黃正音擁有「收視女王」的稱號，今年38歲的她去年生下第二個寶寶，近期以《七人的逃脫》再度復出，首演反派破格演技引注目，和多年前相比未見歲月痕跡的美貌也讓人好奇她的保養秘訣。

《七人的逃脫》黃正音

這部韓劇是《Penthouse上流戰爭》導演朱東民、編劇金順玉新作，根本是話題製造機！擁有「收視女王」稱號的黃正音在去年傳出將接下角色時就讓大家相當期待。《七人的逃脫》劇情講述一個少女的失蹤交織著無數的謊言和慾望，牽涉其中的七個人遭遇重大事件後發生的故事。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

而過去都以愛情喜劇為主的黃正音，這次也破格挑戰反派演技，飾演把金錢和成功視為人生最大的價值，為了得到想要的東西，可以不惜一切條件、手段、方法的女人，連自己的女兒都能當成棋子，僅播出兩集就讓人印象深刻。

 
 
 
 
 

 
 

今年38歲的黃正音出道多年，相信大家對她一定不陌生，在結婚生子後作品並沒有以往密集，這次的演出更令人眼睛一亮，但多年來黃正音狀態超好，有哪些保養習慣值得參考？一起看下去。

 
 
 
 
 

 
 

1.濕敷

有追蹤黃正音IG的話就可以看到，黃正音在保養方面最重視的就是保濕，不止會在膚況好的時候特別跟大家說今天肌膚很水潤，也時不時就會PO出自己正在濕敷中的照片，簡單五分鐘就能替肌膚達到補水的效果，也能讓後續底妝更服貼。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.營養補充品

和其他女星不同的地方在於，黃正音曾在採訪中提到自己雖注重肌膚保濕，但並不是特別喜歡喝水的人，不過仍保持每天吃營養補充品的習慣，像膠原蛋白、維他命C等等。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.清潔

因為拍攝的關係要長時間帶妝，不少女星最重視的就是清潔，黃正音也不例外，她也特別注重角質護理，雖然一天會洗很多次的臉，但一定會選溫和不刺激的清潔產品，溫柔的對待肌膚。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 七人的逃脫, 黃正音

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