2024春夏時裝周女星機場穿搭行頭　全智賢、Twice Sana同款適合剛入秋

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

一年兩度的時裝周又來了！意味著各國明星們紛紛動身前往歐美各國看秀，2024春夏時裝周期間，整理出全智賢、IVE安俞真等女星們的機場穿搭給你。

2024春夏時裝周：明星機場穿搭＋行頭盤點

全智賢

出席品牌：Burberry

有密切在注意歐膩動向的話，就知全智賢這一趟是要前往Burberry的大秀。身穿品牌2023秋冬系列新品，一件獵戶色的格紋襯衫搭配著牛仔褲和皮靴，造型小巧思在於全智賢錯位的鈕釦釦法，展現她一貫的率性與自然。

全智賢同款

IVE安俞真

出席品牌：Fendi

人氣女團IVE成員安俞真同樣也以丹寧造型亮相，又帥又辣的牛仔膝上工裝洋裝，踩著個性十足的高筒軍靴，黑金配色的Fendi Baguette為整身造型注入畫龍點睛的亮點效果。

IVE安俞真同款

Twice Sana

出席品牌：Prada

另一女團Twice成員Sana，大地色系的千鳥格紋西裝套裝＋深灰色針織毛衣，特適合剛入秋的微涼天氣。選用的包包是甫推出的Arqué半月形腋下包，帶點跟度的樂福鞋為造型在視覺上打造長腿好比例。

Twice Sana同款

New Jeans Hanni

出席品牌：Gucci

米蘭時裝周進入中後半，Gucci因新任創意總監Sabato De Sarno首季作品即將亮相而深受時尚圈關注，品牌大使Hanni也準備動身前往看秀。深藍色的針織毛衣，Hanni搭配了白色的百摺短裙，青春之中又帶有少女的甜美氣息。近期如果有預算購入新包，也相當推薦Hanni的隨身包選擇，Mini尺寸的1955馬銜鍊包，外型方正、容量實用，附上兩種不同背帶可以融入不一樣的穿搭風格。





New Jeans Hanni同款

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