2023周年慶必買「底妝優惠組」　GA經典粉底現省1千、蘭蔻6件組CP值高

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2023周年慶檔期開跑，除了保養品組合外最受矚目的非底妝莫屬。以下精選15品牌底妝組合推薦，一起看下去。

Bobbi Brown

冬蟲夏草女王粉霜超值組

冬蟲夏草極萃粉底霜 SPF25 PA++（正貨）

冬蟲夏草精華亮膚持妝乳 SPF 25 PA++ （正貨）

冬蟲夏草持妝乳 15ml

沁透茉莉淨妝油 30ml

晶鑽極嫩護唇膏 精巧版不挑色

▲Bobbi Brown 冬蟲夏草女王粉霜超值組，價值NT$7,816、周慶價NT$5,175。

冬蟲夏草粉底超值組

冬蟲夏草精華粉底 SPF25 PA++（正貨）

冬蟲夏草精華亮膚持妝乳 SPF 25 PA++（正貨）

冬蟲夏草持妝乳 15ml

沁透茉莉淨妝油 30ml

鑽極嫩護唇膏 精巧版不挑色

▲Bobbi Brown 冬蟲夏草粉底超值組，價值NT$7,066、周慶價NT$4,500。

Shu Uemura 植村秀

無極限奢養底妝組

NEW無極限養肌彈嫩霜 35ml（正貨自選）

NEW無極限水潤光粉底霜 35ml（正貨自選）

覆盆子超淨白潔顏油50ml

無極限保濕妝前乳10ml 膚色

▲植村秀 無極限奢養底妝組價值，NT$6,417、周慶價NT$5,400。

Giorgio Armani

紅毯明星經典組（10/2－10/10）

選購超持妝絲絨水慕斯粉底 + 奢華絲絨訂製唇膏

即享超持妝絲絨水慕斯粉底5ML + 奢華絲緞訂製唇膏#202精巧版

▲Giorgio Armani 紅毯明星經典組，價值NT$5,229、周慶價NT$4,200。

YSL

恆久完美底妝限定組

凡購買任2商品，含任1恆久完美無瑕持妝粉底或任1氣墊正貨（品項不含工具類商品）即贈限量迷你皮革氣墊乙份。

持妝保濕零粉感組

名模肌密光燦水凝露40ML（正貨）

名模肌密保濕持妝噴霧100ML（正貨）

恆久完美無瑕持妝粉底（正貨）

恆久完美柔霧蜜粉餅（正貨）

▲YSL 持妝保濕零粉感組，價值NT$10,876、周慶價NT$8,950。

雅詩蘭黛

天生完美妝容組

購買底妝系列任二正貨

即贈特潤超導全方位修護露7ML*1、微分子肌底原生露15ML*1、粉持久天生美肌乖乖乳SPF20 PA++ 15ML*1

▲雅詩蘭黛 天生完美妝容組，價值NT$5,829、周慶價NT$3,645。

蘭蔻

零粉感持妝組

任兩件零粉感系列正產品（自選色）

超未來肌因賦活露 5ml

超輕盈UV水凝露 10ml

零粉感超持久粉底PO-01 5ml

輕感持妝美妝蛋

▲蘭蔻 零粉感持妝組，價值NT$7,158、周慶價NT$3,960。

SUQQU

晶采艷澤限定組

買晶采艷澤粉底液（正品）、晶采光透水凝粉餅（全品）或粉底商品滿NT6,000

送晶采柔肌粧前乳10ml、晶采艷澤粉底液5ml、上質盥洗包

▲SUQQU 晶采艷澤限定組，價值NT$8,465、周慶價NT$6,750。

艷澤粉霜新品組

買絕緻艷澤粉霜（正品）

送上質托特包

▲SUQQU 艷澤粉霜新品組，價值NT$5,200、周慶價NT$4,600。

NARS

裸光底妝入門組

買裸光肌萃粉底精華 30ml＋裸光幻彩蜜粉餅 #MOONWAVE月光 10g

贈迷你裸光蜜粉餅 1.8g＋迷你妝點甜心遮瑕蜜（限定色） 1.4ml

▲NARS 裸光底妝入門組，價值NT$4,400、周慶價NT$3,160。

霧光底妝入門組

買極霧柔光粉底露 45ml＋裸光幻彩蜜粉餅 #MOONWAVE月光 10g

贈極霧柔光粉底露（限定色）4ml＋智慧彈力粉撲（附盒）

▲NARS 霧光底妝入門組，價值NT$3,890、周慶價NT$2,800。

RMK

凝膠粉霜新品組

RMK持妝凝膠粉霜（正品）30g 9／22上市新品

RMK雙效潔膚凝膠 30g

RMK透光空氣感蜜粉 3g

▲RMK 凝膠粉霜新品組，價值NT$2,855、周慶價NT$2,050。

肌膚之鑰

光采底妝三品組

購買任一妝前＋任一粉底＋蜜粉（蕊可含），可獲肌膚之鑰光采蜜粉刷（正貨）＋精萃光采柔潤潔膚皂20mL＋精萃光采激光晶露7mL＋精萃光采柔潤保濕露30mL＋精萃化妝棉*14片＋精萃光采修護精華 乳12mL

▲肌膚之鑰 光采底妝三品組，建議售價NT$9,050起。

THREE

粉底特惠組

買天使煥采修飾乳霜＋凝光水粉霜

贈平衡花蜜洗顏皂霜22g＋平衡花蜜水凝露10ml＋平衡花蜜水凝乳8ml

▲THREE 粉底特惠組，價值NT$4,027、周慶價NT$3,300。

蘿拉蜜思

大冠軍持久底妝組（SOGO 台北忠孝館獨家）

煥顏透明蜜粉增量版禮盒 49g

煥顏氣墊粉餅

煥顏透明蜜粉 Rose 2g

煥顏凝露10ml + 極致煥顏輕透完美粉底 4ml*3

▲蘿拉蜜思 大冠軍持久底妝組（SOGO 台北忠孝館獨家），價值NT$6,380、周慶價NT$4,041。

KANEBO

母胎肌粉霜組

買KANEBO無瑕沁透美妍粉底30ml 或LUNASOL水潤光粉凝霜30ml（任乙款）

送煥采美肌水30ml、隱形水膜日間庇護精華凝乳12g、Kanebo兩用粉撲

▲KANEBO 母胎肌粉霜組，價值NT$3,345~3,495、周慶價NT$2,200~2,350。

POLA

B.A輕感柔霧水粉底組

買B.A 輕感柔霧水粉底(3色) SPF30.PA+++30ml（正貨）

贈B.A清潔霜N 9g＋B.A洗面乳N 9g＋B.A亮澤深層清潔面膜9g＋B.A光護防曬隔離霜9g

▲POLA B.A輕感柔霧水粉底組，價值NT$5,567、周慶價NT$3,900。

潤光耀粉霜組

買B.A光耀粉霜(3色) SPF25.PA++30g（正貨）

贈B.A清潔霜N 9g＋B.A洗面乳N 9g＋B.A亮澤深層清潔面膜9g＋B.A光護防曬隔離霜9g

▲POLA 潤光耀粉霜組，價值NT$6,867、周慶價NT$5,200。

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