2023周年慶必買「底妝優惠組」　GA經典粉底現省1千、蘭蔻6件組CP值高

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人
2023周年慶檔期開跑，除了保養品組合外最受矚目的非底妝莫屬。以下精選15品牌底妝組合推薦，一起看下去。
Bobbi Brown
冬蟲夏草女王粉霜超值組
冬蟲夏草極萃粉底霜 SPF25 PA++（正貨）
冬蟲夏草精華亮膚持妝乳 SPF 25 PA++ （正貨）
冬蟲夏草持妝乳 15ml
沁透茉莉淨妝油 30ml
晶鑽極嫩護唇膏 精巧版不挑色
▲Bobbi Brown 冬蟲夏草女王粉霜超值組，價值NT$7,816、周慶價NT$5,175。
冬蟲夏草粉底超值組
冬蟲夏草精華粉底 SPF25 PA++（正貨）
冬蟲夏草精華亮膚持妝乳 SPF 25 PA++（正貨）
冬蟲夏草持妝乳 15ml
沁透茉莉淨妝油 30ml
鑽極嫩護唇膏 精巧版不挑色
▲Bobbi Brown 冬蟲夏草粉底超值組，價值NT$7,066、周慶價NT$4,500。
Shu Uemura 植村秀
無極限奢養底妝組
NEW無極限養肌彈嫩霜 35ml（正貨自選）
NEW無極限水潤光粉底霜 35ml（正貨自選）
覆盆子超淨白潔顏油50ml
無極限保濕妝前乳10ml 膚色
▲植村秀 無極限奢養底妝組價值，NT$6,417、周慶價NT$5,400。
Giorgio Armani
紅毯明星經典組（10/2－10/10）
選購超持妝絲絨水慕斯粉底 + 奢華絲絨訂製唇膏
即享超持妝絲絨水慕斯粉底5ML + 奢華絲緞訂製唇膏#202精巧版
▲Giorgio Armani 紅毯明星經典組，價值NT$5,229、周慶價NT$4,200。
YSL
恆久完美底妝限定組
凡購買任2商品，含任1恆久完美無瑕持妝粉底或任1氣墊正貨（品項不含工具類商品）即贈限量迷你皮革氣墊乙份。
持妝保濕零粉感組
名模肌密光燦水凝露40ML（正貨）
名模肌密保濕持妝噴霧100ML（正貨）
恆久完美無瑕持妝粉底（正貨）
恆久完美柔霧蜜粉餅（正貨）
▲YSL 持妝保濕零粉感組，價值NT$10,876、周慶價NT$8,950。
雅詩蘭黛
天生完美妝容組
購買底妝系列任二正貨
即贈特潤超導全方位修護露7ML*1、微分子肌底原生露15ML*1、粉持久天生美肌乖乖乳SPF20 PA++ 15ML*1
▲雅詩蘭黛 天生完美妝容組，價值NT$5,829、周慶價NT$3,645。
蘭蔻
零粉感持妝組
任兩件零粉感系列正產品（自選色）
超未來肌因賦活露 5ml
超輕盈UV水凝露 10ml
零粉感超持久粉底PO-01 5ml
輕感持妝美妝蛋
▲蘭蔻 零粉感持妝組，價值NT$7,158、周慶價NT$3,960。
SUQQU
晶采艷澤限定組
買晶采艷澤粉底液（正品）、晶采光透水凝粉餅（全品）或粉底商品滿NT6,000
送晶采柔肌粧前乳10ml、晶采艷澤粉底液5ml、上質盥洗包
▲SUQQU 晶采艷澤限定組，價值NT$8,465、周慶價NT$6,750。
艷澤粉霜新品組
買絕緻艷澤粉霜（正品）
送上質托特包
▲SUQQU 艷澤粉霜新品組，價值NT$5,200、周慶價NT$4,600。
NARS
裸光底妝入門組
買裸光肌萃粉底精華 30ml＋裸光幻彩蜜粉餅 #MOONWAVE月光 10g
贈迷你裸光蜜粉餅 1.8g＋迷你妝點甜心遮瑕蜜（限定色） 1.4ml
▲NARS 裸光底妝入門組，價值NT$4,400、周慶價NT$3,160。
霧光底妝入門組
買極霧柔光粉底露 45ml＋裸光幻彩蜜粉餅 #MOONWAVE月光 10g
贈極霧柔光粉底露（限定色）4ml＋智慧彈力粉撲（附盒）
▲NARS 霧光底妝入門組，價值NT$3,890、周慶價NT$2,800。
RMK
凝膠粉霜新品組
RMK持妝凝膠粉霜（正品）30g 9／22上市新品
RMK雙效潔膚凝膠 30g
RMK透光空氣感蜜粉 3g
▲RMK 凝膠粉霜新品組，價值NT$2,855、周慶價NT$2,050。
肌膚之鑰
光采底妝三品組
購買任一妝前＋任一粉底＋蜜粉（蕊可含），可獲肌膚之鑰光采蜜粉刷（正貨）＋精萃光采柔潤潔膚皂20mL＋精萃光采激光晶露7mL＋精萃光采柔潤保濕露30mL＋精萃化妝棉*14片＋精萃光采修護精華 乳12mL
▲肌膚之鑰 光采底妝三品組，建議售價NT$9,050起。
THREE
粉底特惠組
買天使煥采修飾乳霜＋凝光水粉霜
贈平衡花蜜洗顏皂霜22g＋平衡花蜜水凝露10ml＋平衡花蜜水凝乳8ml
▲THREE 粉底特惠組，價值NT$4,027、周慶價NT$3,300。
蘿拉蜜思
大冠軍持久底妝組（SOGO 台北忠孝館獨家）
煥顏透明蜜粉增量版禮盒 49g
煥顏氣墊粉餅
煥顏透明蜜粉 Rose 2g
煥顏凝露10ml + 極致煥顏輕透完美粉底 4ml*3
▲蘿拉蜜思 大冠軍持久底妝組（SOGO 台北忠孝館獨家），價值NT$6,380、周慶價NT$4,041。
KANEBO
母胎肌粉霜組
買KANEBO無瑕沁透美妍粉底30ml 或LUNASOL水潤光粉凝霜30ml（任乙款）
送煥采美肌水30ml、隱形水膜日間庇護精華凝乳12g、Kanebo兩用粉撲
▲KANEBO 母胎肌粉霜組，價值NT$3,345~3,495、周慶價NT$2,200~2,350。
POLA
B.A輕感柔霧水粉底組
買B.A 輕感柔霧水粉底(3色) SPF30.PA+++30ml（正貨）
贈B.A清潔霜N 9g＋B.A洗面乳N 9g＋B.A亮澤深層清潔面膜9g＋B.A光護防曬隔離霜9g
▲POLA B.A輕感柔霧水粉底組，價值NT$5,567、周慶價NT$3,900。
潤光耀粉霜組
買B.A光耀粉霜(3色) SPF25.PA++30g（正貨）
贈B.A清潔霜N 9g＋B.A洗面乳N 9g＋B.A亮澤深層清潔面膜9g＋B.A光護防曬隔離霜9g
▲POLA 潤光耀粉霜組，價值NT$6,867、周慶價NT$5,200。
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