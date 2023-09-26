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米蘭時裝周／衣服都沒穿好就上台！AVAVAV大秀「史上最匆忙」引話題

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實習記者施至真／綜合報導

米蘭時裝周匯聚眾多精品大牌，義大利時裝品牌AVAVAV繼2023春夏時裝秀「模特兒全摔倒」引起話題後，創意總監再度帶來充滿幽默的2024春夏時裝秀；這回秀上每一位模特兒出場以小跑步，跑完整場時裝秀，甚至匆忙到連衣服都沒穿就上台！

▲米蘭時裝周AVAVAV。（圖／翻攝IG@avavav）

▲米蘭時裝周AVAVAV秀場。（圖／翻攝IG@avavav，下同）

AVAVAV以「怪物腳掌鞋」在時尚圈闖出名號，這次創意總監Beate Karlsson再度帶來新奇企劃，以「No time to design, no time to explain」為主題，一開場驚見模特兒在伸展台上快速奔跑、穿衣服穿到一半，甚至在沒穿衣服的情況下被推上台，並在觀眾反應不及時，模特兒隨即回到後台，彷彿就像已經遲到、急忙慌張出門的寫照。

▲米蘭時裝周AVAVAV。（圖／翻攝IG@avavav）

▲米蘭時裝周AVAVAV。（圖／翻攝IG@avavav）

▲米蘭時裝周AVAVAV。（圖／翻攝IG@avavav）

除了沒穿衣服，就被推上T台走秀之外，最令觀眾印象深刻的，是僅以銀色膠帶纏繞包裹身體的模特兒，以及使用黃色便條紙製成超大尺寸西裝設計。

▲米蘭時裝周AVAVAV。（圖／翻攝IG@avavav）

AVAVAV整場大秀以慌亂、匆忙的快節奏展現，除了以用幽默且戲劇化的表演方式，在時裝秀展現「NO TIME TO DESIGN」主題外，服裝的設計細節及標語，也完美呼應主題，呈現設計師周而復始地趕出品牌一季一季的新品，以及時尚產業不切實際的時間緊迫壓力。

▲米蘭時裝周AVAVAV。（圖／翻攝IG@avavav）▲米蘭時裝周AVAVAV。（圖／翻攝IG@avavav）

另外，正逢MOSCHINO邁入品牌40周年，創意總監Jeremy Scott離職之際，2024春夏女裝系列由法國Carlyne Cerf de Dudzeele、美國Gabriella Karefa-Johnson、大陸Lucia Liu劉璐和英國造型師Katie Grand共同創作本系列。

其中，Katie的設計中充滿反諷趣味，大大的「Loud luxury」文字從服飾來到包款上，對抗時下的Quiet Luxury風潮，使品牌標語美學獲得延伸，搶眼的黑白對比色透過塗鴉與條紋演繹新風貌，讓本季大秀話題持續延燒。

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關鍵字：

米蘭, 時裝周, AVAVAV

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