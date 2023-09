米蘭時裝周／衣服都沒穿好就上台！AVAVAV大秀「史上最匆忙」引話題

實習記者施至真/綜合報導

米蘭時裝周匯聚眾多精品大牌,義大利時裝品牌AVAVAV繼2023春夏時裝秀「模特兒全摔倒」引起話題後,創意總監再度帶來充滿幽默的2024春夏時裝秀;這回秀上每一位模特兒出場以小跑步,跑完整場時裝秀,甚至匆忙到連衣服都沒穿就上台!

▲米蘭時裝周AVAVAV秀場。(圖/翻攝IG@avavav,下同)



AVAVAV以「怪物腳掌鞋」在時尚圈闖出名號,這次創意總監Beate Karlsson再度帶來新奇企劃,以「No time to design, no time to explain」為主題,一開場驚見模特兒在伸展台上快速奔跑、穿衣服穿到一半,甚至在沒穿衣服的情況下被推上台,並在觀眾反應不及時,模特兒隨即回到後台,彷彿就像已經遲到、急忙慌張出門的寫照。

除了沒穿衣服,就被推上T台走秀之外,最令觀眾印象深刻的,是僅以銀色膠帶纏繞包裹身體的模特兒,以及使用黃色便條紙製成超大尺寸西裝設計。

AVAVAV整場大秀以慌亂、匆忙的快節奏展現,除了以用幽默且戲劇化的表演方式,在時裝秀展現「NO TIME TO DESIGN」主題外,服裝的設計細節及標語,也完美呼應主題,呈現設計師周而復始地趕出品牌一季一季的新品,以及時尚產業不切實際的時間緊迫壓力。

另外,正逢MOSCHINO邁入品牌40周年,創意總監Jeremy Scott離職之際,2024春夏女裝系列由法國Carlyne Cerf de Dudzeele、美國Gabriella Karefa-Johnson、大陸Lucia Liu劉璐和英國造型師Katie Grand共同創作本系列。

其中,Katie的設計中充滿反諷趣味,大大的「Loud luxury」文字從服飾來到包款上,對抗時下的Quiet Luxury風潮,使品牌標語美學獲得延伸,搶眼的黑白對比色透過塗鴉與條紋演繹新風貌,讓本季大秀話題持續延燒。