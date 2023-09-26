fb ig video ETtoday search mobile

米蘭時裝周／趙露思超強待遇看秀！Versace春夏可口雪酪色、芭比風洋裝登場

>

記者鮑璿安 ／台北報導

Versace 2024春夏系列日前於米蘭時裝周上登場，本季糅合色彩與光澤，以1995年秋季系列為靈感帶回了大量大膽用色，卻以現代又極簡的剪裁方式呈現新裝，大大降低了Versace一貫的性感比例。值得一提的是，大陸女星趙露思獲得超高待遇搶先穿著秀上服裝親臨會場，演繹清新可人的珠飾格紋連身裙，與品牌風格相當匹配。

▲▼versace 。（圖／品牌提供）

▲大陸女星趙露思受邀看Versace 2024春夏系列大秀，已經搶先上身秀上新裝 。（圖／品牌提供）

▲▼versace 。（圖／品牌提供）

▲Donatella Versace糅合色彩與光澤、俐落剪裁與柔軟垂墜打造 。（圖／品牌提供）

創意總監Donatella Versace是如何敘述這次系列？她提到， 「我喜歡輪廓方正的西裝與透視晚裝之間的鮮明對比，還有雪酪色調的啞光粗花呢與閃亮金屬網紗之間的反差。系列運用 Atelier Versace 的精湛工藝打造極致高雅的設計，成就感覺活潑歡樂、風格出眾的系列。Versace 女裝體現女性的自由和活力，而男裝則自信大膽。」 本季主張化繁為簡的態度，超模Kendall Jenner穿著復古H字剪裁純白色無袖洋裝為大秀開場， 緊接著出現各種光澤面料、融合清新棋盤格元素的套裝，品牌經典的巴洛克印花獲得新生，成為真絲混紡公主緞的壓花，又或化作繩結編織飾邊。

▲▼versace 。（圖／品牌提供）

▲Kendall Jenner穿著復古H字剪裁純白色無袖洋裝為大秀開場 。（圖／品牌提供）

▲▼versace 。（圖／品牌提供）

▲▼versace 。（圖／品牌提供）

▲60年代活潑風格。（圖／品牌提供）

▲▼Versace 2024春夏 。（圖／品牌提供）

▲▼Versace 2024春夏 。（圖／品牌提供）

▲▼Versace 2024春夏 。（圖／品牌提供）

▲略帶性感的Versace 元素。（圖／品牌提供）

本季還重新詮釋Atelier Versace 1995 年春夏系列的變奏和扭結設計，塑造透視喬其紗和平織布料連身裙和上衣的輪廓。就連品牌招牌的胸衣馬甲元素，遇上本季鮮艷色調也毫無違和，與輕薄材質網紗裙相佐形成新穎體驗。重點配件單品Athena 手提包身點綴品牌標誌與同色巴洛克緹花， 小巧尺寸的Medusa '95 手提包更可掛於托特包上，源於1995年的金屬飾帶細節重回千禧美學，搭配品牌此次主推的Gianni Ribbon 平底鞋，將高跟款式取而代之，呈現自由奔放態度。

▲▼versace 。（圖／品牌提供）

▲Versace 2024春夏新包 。（圖／品牌提供）

▲▼versace 。（圖／品牌提供）

▲傳奇超模克勞蒂亞雪佛Claudia Schiffer擔任壓軸 。（圖／品牌提供）

最後，傳奇超模克勞蒂亞雪佛Claudia Schiffer擔任壓軸，成為驚喜彩蛋，身穿貼膚的蕾絲拼接格紋長裙，走出日常與正裝盡情融合的姿態。
 

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

關鍵字：

米蘭, 時裝周, versace

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

超準！12星座地雷不要踩 「一句話」讓他們原地爆炸

超準！12星座地雷不要踩 「一句話」讓他們原地爆炸

邵雨薇曬幸福亮出30萬沛納海名錶　18K金月相太迷人

邵雨薇曬幸福亮出30萬沛納海名錶　18K金月相太迷人

蕭敬騰搶到近12萬RIMOWA X Tiffany登機箱　曝整牆驚人潮鞋收藏

蕭敬騰搶到近12萬RIMOWA X Tiffany登機箱　曝整牆驚人潮鞋收藏

快挑1條「最想剪斷的線」 秒測你的抗壓性是強還是弱？ 2023周年慶必搶保養優惠組！Kiehl’s早C晚A組57折、SK-II買活膚霜送青春露 你是一個完美主義者嗎？看到這東西表示：你有成功人士的特質 談戀愛讓你越來越胖？營養師教你「3點判定」你是幸福肥還是壓力肥 初秋「美拉德風」爆火！不出錯棕色系穿搭範本　顯白顯瘦又顯高 不花錢也能有幸福感的5撇步　2分鐘內改變壞心情 新光三越DIAMOND TOWERS即將登場　若你是這4種人一定要逛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面