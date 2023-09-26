米蘭時裝周／趙露思超強待遇看秀！Versace春夏可口雪酪色、芭比風洋裝登場

記者鮑璿安 ／台北報導

Versace 2024春夏系列日前於米蘭時裝周上登場，本季糅合色彩與光澤，以1995年秋季系列為靈感帶回了大量大膽用色，卻以現代又極簡的剪裁方式呈現新裝，大大降低了Versace一貫的性感比例。值得一提的是，大陸女星趙露思獲得超高待遇搶先穿著秀上服裝親臨會場，演繹清新可人的珠飾格紋連身裙，與品牌風格相當匹配。





▲大陸女星趙露思受邀看Versace 2024春夏系列大秀，已經搶先上身秀上新裝 。（圖／品牌提供）

▲Donatella Versace糅合色彩與光澤、俐落剪裁與柔軟垂墜打造 。（圖／品牌提供）

創意總監Donatella Versace是如何敘述這次系列？她提到， 「我喜歡輪廓方正的西裝與透視晚裝之間的鮮明對比，還有雪酪色調的啞光粗花呢與閃亮金屬網紗之間的反差。系列運用 Atelier Versace 的精湛工藝打造極致高雅的設計，成就感覺活潑歡樂、風格出眾的系列。Versace 女裝體現女性的自由和活力，而男裝則自信大膽。」 本季主張化繁為簡的態度，超模Kendall Jenner穿著復古H字剪裁純白色無袖洋裝為大秀開場， 緊接著出現各種光澤面料、融合清新棋盤格元素的套裝，品牌經典的巴洛克印花獲得新生，成為真絲混紡公主緞的壓花，又或化作繩結編織飾邊。





▲Kendall Jenner穿著復古H字剪裁純白色無袖洋裝為大秀開場 。（圖／品牌提供）

▲60年代活潑風格。（圖／品牌提供）

▲略帶性感的Versace 元素。（圖／品牌提供）

本季還重新詮釋Atelier Versace 1995 年春夏系列的變奏和扭結設計，塑造透視喬其紗和平織布料連身裙和上衣的輪廓。就連品牌招牌的胸衣馬甲元素，遇上本季鮮艷色調也毫無違和，與輕薄材質網紗裙相佐形成新穎體驗。重點配件單品Athena 手提包身點綴品牌標誌與同色巴洛克緹花， 小巧尺寸的Medusa '95 手提包更可掛於托特包上，源於1995年的金屬飾帶細節重回千禧美學，搭配品牌此次主推的Gianni Ribbon 平底鞋，將高跟款式取而代之，呈現自由奔放態度。





▲Versace 2024春夏新包 。（圖／品牌提供）





▲傳奇超模克勞蒂亞雪佛Claudia Schiffer擔任壓軸 。（圖／品牌提供）



最後，傳奇超模克勞蒂亞雪佛Claudia Schiffer擔任壓軸，成為驚喜彩蛋，身穿貼膚的蕾絲拼接格紋長裙，走出日常與正裝盡情融合的姿態。

