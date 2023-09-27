《史瑞克2》白馬王子環球影城當班中！「洛星辰」神Coser飛吻連發超紅

文／妞新聞

冒著生命危險穿越冰寒地凍、灼熱的沙漠，他是最勇敢、最英俊的，一個親吻，就能打破惡毒的詛咒，《史瑞克2》中，白馬王子（Prince Charming）以一頭蓬鬆飄逸金髮閃亮登場，低穩磁性嗓音說得一口好旁白，惡搞王子年輕有為的螢幕形象在觀眾們的童年劃下一道深深的傷痕（噴笑），而這位「搞笑反串帥哥」如今正在環球影城當班中，竟然可以和他近距離接觸？

《史瑞克2》白馬王子現身

飛吻、愛心連發不手軟

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高聳愛心瀏海check、中長金髮check、招牌歪嘴笑check，由洛星辰所飾演的白馬王子簡直原圖輸出！他百分之百還原動畫角色浮誇又華麗的肢體動作，在北京環球影城造成大轟動，一夕之間變成「紅牌Coser」，只要他出現三秒內絕對被包圍，粉絲們不惜攜帶大砲就為了捕捉那優美的身段，「花式手指愛心」、「飛吻連擊」的片段更是在網上瘋傳，真羨慕能看到現場演出的大家。

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還記得白馬王子自信爆棚的驕傲嘴臉嗎？影片中小女孩用崇拜眼神稱讚：「你好帥～」只見洛星辰簡潔有力的回覆：「你說得對。」（ＸD）

身為主角史瑞克的最大黑粉，白馬王子敏銳反問女孩：「你覺得史瑞克好醜？」小朋友點著頭表示認同，他再捅一刀「我也覺得。」偷偷臭男主的超偏差行為引發眾人哄堂大笑，最後洛星辰更是慫恿大家一起喊：「Charming很帥」當起自己的後援會會長。

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有趣對話不僅如此，近期他更恃寵而驕，面對說不出他名諱的小粉絲，洛星辰淘氣大吼：「你不知道我是誰！？我是超級明星」正當對方還一臉懵圈時，他頭也不回直接一句Goodbye，連爆氣模樣都那麼可愛，也難怪粉絲人數節節飆升。

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出場時經常帶著母親神仙教母一起行動，果真是貨真價實的媽寶！兩人牽手畫面超有愛，戲精雙人組的人氣也是高到不行。

迪士尼王子真人系畢業

洛星辰高還原扮相

▲洛星辰扮演迪士尼角色。（圖／IMDb、IG@dawson_lott）

攤開豐富履歷，洛星辰清一色扮演的都是帥哥！之前在上海迪士尼工作時期，他曾擔任過《仙履奇緣》亨利王子、《魔髮奇緣》尤金、《神鬼奇航》傑克船長的角色，現在他已經從迪士尼畢業，投入北京環球影城的懷抱囉，妞妞們到北京遊玩時，不妨順道看看這位超新星！

大家喜歡妞編輯今天的帥哥日誌嗎？今後也會繼續挖掘隱藏在世界各地的寶藏小哥哥們，妞妞們的幸福由我來守護！

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