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中秋高樓賞月　101觀景台連假延長營業至11點

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▲台北101觀景台中秋連假延長營業時間，讓民眾享受賞月景緻。（圖／業者提供）

▲台北101觀景台中秋連假延長營業時間，讓民眾享受賞月景緻。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

本周末將迎來中秋連假，台北101觀景台近期也宣布，中秋節當天首度將延長營業時間至晚上11點，讓民眾能選擇在距離高空最近的101，享受高空城市賞月的無限雅緻，此外從10月起，觀景台開放時間將從原有的上午11點，提前到上午10點即可入場。

台北101宣佈今年9／29至9／30限定兩天，原本營業至晚上9點的觀景台，將提供延長營業至晚上11點的服務，讓民眾能在皓月當空的時節，選擇更近距離觀賞明月，也能走出戶外享受皎潔月光，為今年連假氣氛跟打卡活動增色。

▲台北101觀景台中秋連假延長營業時間，讓民眾享受賞月景緻。（圖／業者提供）

而除了89樓觀景台之外，位於85樓高空餐廳「隨意鳥地方」、36F隨意吧與35F菜鳥書蒔餐廳，串連購物中心4F食令SHABU SHABU，同期間也將延長營業時間至11時，讓民眾有更多的時間輕鬆用餐後，再前往高處俯瞰城市的美景，感受中秋的浪漫氛圍。

此外，為迎接疫情後逐漸成長的觀光潮，台北101也宣布從10月起，觀景台開始營業時間將提早1個小時，從早上10點開始營業至晚上9點。

▲台北101觀景台中秋連假延長營業時間，讓民眾享受賞月景緻。（圖／業者提供）

而9／28將正式開幕的誠品裕隆城「誠品生活新店」，試營運後吸引不少人潮參觀，9／29起推出由跨海來台的澳洲ENESS科技藝術團隊，打造的亞洲首次藝術特展《AI靈感大師：澳洲3D光影觸動樂園》將在3F實驗場正式開展。

▲台北101觀景台中秋連假延長營業時間，讓民眾享受賞月景緻。（圖／業者提供）

而9／30書店也推24小時不打烊活動，規畫「播客直擊」Live Podcast、「夜遊導覽」、「迷走書店」夜間DJ表演一系列活動，將書店打造成深夜裡的城市療癒所，在地民眾也不妨去體驗一下。

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關鍵字：

台北101, 觀景台, 中秋連假, 延長營業, 誠品

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