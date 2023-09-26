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MISS DIOR挑戰東區「最美地標」！巴洛克繁花裡化妝滿足少女夢

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記者李薇／台北報導、攝影

假日哪裡好吃好玩，已經成為全民功課，不想在連假搶貴鬆鬆機票，在國內玩也很不錯，與時尚流行尖端零時差的最新彩妝、京都百年老店通通在台北東區一次滿足，吃飽玩好一站搞定。

▲SOGO,SOGO忠孝館,日本展,DIOR,MISS DIOR,彩妝,香氛,時尚,美妝,。（圖／記者李薇攝）

＃日本京都展

從9月26日至10月10日於台北SOGO忠孝館登場的日本京都展，可以說是「年度最大日本展」，集結將近百家品牌、各種道地美食與好物，都是從日本當地直送到台灣，連師傅也特地從日本各地過來，現做蕨餅、烤紅薯焦糖、大福蒙布朗等等，還有經典福砂屋的蜂蜜蛋糕、山口油屋福太郎的明太子仙貝、如水庵的筑紫麻糬等伴手禮可以買，讓人1秒就有飛日本的感覺，輕鬆品嚐道地美食。

▲SOGO,SOGO忠孝館,日本展,DIOR,MISS DIOR,彩妝,香氛,時尚,美妝,。（圖／記者李薇攝）

SOGO忠孝館店長賴必昌指出，秋季的日本展一向都是規模最大，去年業績就拿下3800萬，今年預估可以超過4000萬，成長5%，有機會到4500萬，而且這次新品牌多達30個、檔期橫跨中秋與雙十連假，從店外造景、燈飾的搭配，讓人有置身異國的感覺，預估可以吸引更多的人潮。

▲SOGO,SOGO忠孝館,日本展,DIOR,MISS DIOR,彩妝,香氛,時尚,美妝,。（圖／記者李薇攝）

賴必昌也表示，自從女裝樓層改裝完畢、持續引進新品牌之後，今年1到8月SOGO營業額成長20%，入店客增加6成，客單價也提高；後續就等10月底、周年慶前後方的綠廊道完成，預估人流會再提高10％，並持續引進35歲至55歲主客群喜愛的中高級精品，還有20歲至25歲風靡的韓系、潮玩品牌，像是：MLB、adidas originals等，透過商品串接年齡層，打造一站式購物體驗。

▲SOGO,SOGO忠孝館,日本展,DIOR,MISS DIOR,彩妝,香氛,時尚,美妝,。（圖／記者李薇攝）

＃MISS DIOR 愛戀花語梳妝間

吃飽喝足當然要讓自己美一下，法國精品美妝DIOR將設計師迪奧先生1947年在蒙田大道的工作室為靈感，把時尚秀場後台的梳妝間搬到戶外，以絕美浪漫的粉紅色與白色為基底，搭配藝術家Pitro Ruffo精心設計的巴洛克花卉，大型蝴蝶結串聯起整個場域，成就女孩一場完美時尚的奢華夢境，在這裡不僅可以打造出優雅妝容，更會由倪萱明星造型師Sharon打造浪漫髮型，美美一整天。

▲SOGO,SOGO忠孝館,日本展,DIOR,MISS DIOR,彩妝,香氛,時尚,美妝,。（圖／記者李薇攝）

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這次更推出獨家限量的MISS DIOR愛戀花語系列單品，有繽紛仙氣的10色眼影盤、愛戀花語癮誘唇膏外盒、超完美持久氣墊蜜粉、還有花漾迪奧香氛蠟燭，每一款都是這次才獨家擁有的限量巴洛克花卉圖紋設計，錯過就不會再有，當然要立刻收藏起來。

▲SOGO,SOGO忠孝館,日本展,DIOR,MISS DIOR,彩妝,香氛,時尚,美妝,。（圖／記者李薇攝）

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