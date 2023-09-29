網熱推12款專櫃／開架「好評護唇」　改善暗沉、死皮救星通通找得到

文／美人圈

2023護唇、唇膜推薦！從專櫃到開架通通都是Dcard網友的熱議款，唇周暗沉、乾燥死皮、易敏唇炎通通有解，這篇可說是唇部保養的最強懶人包，照著買就對了。

2023護唇推薦

雅詩蘭黛 粉嫩慾望全效修護唇膜

急救首選！可說是「唇部小棕瓶」，添加海藻精萃與特潤修護精華，白天薄擦可使唇瓣保水度增加，晚上厚塗就可成為唇膜，且完全不黏膩，晚上擦、白天起床依舊能感受到滋潤！

▲雅詩蘭黛 粉嫩慾望全效修護唇膜 6ml，NT$1,350。（圖／雅詩蘭黛）

克蘭詩 彈潤植萃美唇油 #01天然蜜糖

克蘭詩唇油不僅是偽素顏的好氣色幫手！其中的#01，乍看雖是黃色，但實際是完全沒有顏色的，因此不必額外卸妝，用來作為日常保濕、妝前打底都非常適合，尤其友善唇部易起死皮一族。

▲克蘭詩 彈潤植萃美唇油 #01天然蜜糖 7ml，NT$990。（圖／克蘭詩）

歐舒丹 乳油木保濕護唇膏

價格超甜！因添加歐舒丹經典配方乳油木果油，故其滋潤度與保濕度自然不在話下，特別友善重度乾唇可當作隨身補充，更可睡前厚塗一層，隔天起來立馬擁有嘟嘟唇，緊接上霧面唇膏也超美！

▲歐舒丹 乳油木保濕護唇膏 12ml，NT$400。（圖／歐舒丹）

蘭芝 睡美人極萃滋養晚安唇膜

護唇界的明星！採用獨家包膜鎖水科技、綜合莓果精萃，滿滿的維他命C能夠為唇部保濕修護一整天，厚敷效果極佳，一覺醒來唇部死皮完全被軟化，推掉立刻擁有嘟嫩唇瓣。

▲蘭芝 睡美人極萃滋養晚安唇膜 20g，NT$730。（圖／IG@laneigetw）

Bobbi Brown 晶鑽桂馥修護潤唇精華

重度唇紋者請收！添加10款精華油如橄欖油、酪梨油、乳油木果油、白芒花籽油、荷荷芭籽油等，宛若為唇部帶來高級的油壓SPA，做到深度滋潤、呵護唇紋，薄擦厚塗都OK！

▲Bobbi Brown 晶鑽桂馥修護潤唇精華 6ml，NT$1,400。（圖／Bobbi Brown）

MALIN+GOETZ 修護潤唇凝膠

唇炎困擾、討厭護唇膏有油濕感的人必收！清透水潤的質地優秀，使唇瓣沒有油黏感，保濕力高且長效，整體成分組成相當天然，唇炎者也能安心使用。有原味、莫西多等2種口味，前者完全無味、後者則有非常清淡的檸檬香氣。

▲MALIN+GOETZ 修護潤唇凝膠 10g，NT$500。（圖／1010hope）

L:A BRUKET 017 椰香護唇棒

CP質很高、可以用很久！含有蜂蠟，杏仁油和椰子油的天然潤唇棒，身受嘴唇易敏感、乾燥脫皮族群的喜歡，薄擦就能感受洽當的潤澤度，好上唇不拉扯，同時不黏不膩，後續再疊加唇彩也沒問題。

▲L:A BRUKET 017 椰香護唇棒 14g，NT$550。（圖／1010hope）

珂潤 保濕密集修護唇膜

乾燥敏感肌的首選品牌！屬於較潤澤、帶有濃稠度的唇膜質地，用棉花棒取適量敷在唇瓣後，能感受到唇膜實在的扒在唇瓣上，卻不會油膩厚重，更不怕睡覺會沾枕頭、沾頭髮，是不少網友去日本會瘋狂囤貨的唇膜好物！

▲珂潤 保濕密集修護唇膜 4.2g，NT$445。（圖／珂潤）

專科 彈潤護唇精華

注入面膜級保濕配方！滋潤卻零黏膩，對於乾燥、唇紋一族很有感，尤其推薦給輕度、中度乾燥的人，且體積精巧，隨身攜帶方便，一感到乾燥就可立刻補充，可說是化妝包必備。

▲專科 彈潤護唇精華 10g，NT$180。（圖／專科）

魔唇 夜間修護唇霜

網友稱之為「開架最強護唇霜」！不僅價格超甜，效果也令人滿意，主打高效潤澤和保濕舒緩，蘊含有機芝麻精油與薰衣草萃取液，深受學生族群的喜愛，覺得唇瓣乾燥就夜間厚敷，隔天立刻擁有水嫩唇瓣。

▲魔唇 夜間修護唇霜 8g，NT$150。（圖／屈臣氏）

I'M MEME 我愛澄露潤唇膜

被網友們瘋狂推薦的「死皮救星」！有著超韓系的絕美輕巧包裝，蘊含維生素D提取物和保濕植物成分，採輕質油X油蠟基底，所以膏體是輕盈薄透的、完全不黏！白天擦可做為日常護唇膏補水使用，夜間則推薦厚敷，保濕效果更好！

▲I'M MEME 我愛澄露潤唇膜 4.7g，NT$390。（圖／I'M MEME）

聖克萊爾 粉嫩嘟嘟修護唇膜－掰掰暗沉

暗沉唇救星！帶有果凍感的質地，就算戴口罩也不黏、更不怕夜間厚塗會沾頭髮、沾枕頭，紅色#掰掰死皮款相對保濕，黃色#掰掰暗沉款則被網友大力推崇：「暗沉真的有改善！」

▲聖克萊爾 粉嫩嘟嘟修護唇膜-掰掰暗沉 10ml，NT$680。（圖／聖克萊爾）

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