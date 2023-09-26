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大葉高島屋周年慶10／5開跑　話題餐廳登場「一開就爆滿」

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▲大葉高島屋、美麗華百樂園、宏匯廣場周年慶。（圖／各業者提供）

▲大葉高島屋改裝成功吸客，周年慶將於10月初開跑。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

天母大葉高島屋邁入第29年，自疫情年開始啟動館內改裝，大刀闊斧移除環形手扶梯重塑地下廣場空間，加上引進多間話題餐飲，包括台菜興蓬萊、上海鄉村都是百貨首店，加上話題吃到飽旭集今（9／26）開幕，平日中午就吸引滿滿人流，而周年慶即將在10／5開跑，推出滿千送百、買一送一、滿額加碼等回饋，業績上看8億元是近年新高。

▲大葉高島屋、美麗華百樂園、宏匯廣場周年慶。（圖／各業者提供）

天母地區元老百貨大葉高島屋，從10／5至10／24展開為期20天周年慶，首11日從10／5至10／16期間卡友全館滿3,800元送1,600點（折合價值400元）；真愛密碼、聖亞音樂教室、MEISSEN、部分家電區消費滿萬送2,000點（折合價值500元）。

此外，之前推出兩波廣受好評的「您消費」系列促銷活動，帶動全館買氣，大葉高島屋也在周年慶首6日加碼推出「您消費・我送歐兜邁」活動，天天抽價值76,980元的Gogoro與MUJI聯名電動車Gogoro VIVA MIX Me，總共抽出6台。

▲大葉高島屋、美麗華百樂園、宏匯廣場周年慶。（圖／各業者提供）

維持數年的改裝計畫已陸續完成，近幾月的入館逛街人潮已比疫情前成長1倍，為強化消費者入館意願，周慶首6日與周六、日期間，也分別安排親子最愛的人魚餵魚秀、湯瑪士見面會、青森蘋果嘉年華等集客活動；捷運芝山站免費接駁購物專車，也在同時調整班次，縮短為每20分鐘一班，希望藉此刺激親子客群消費與創造入館人流。

▲大葉高島屋、美麗華百樂園、宏匯廣場周年慶。（圖／各業者提供）

▲日式吃到飽旭集。

而近年改裝持續導入話題性餐飲，引進台北最大、唯二的熱門吃到飽旭集，在9／26開幕首日訂位全滿，加上首開分店的天母臺菜老店興蓬萊、首度進駐百貨的上海鄉村，都成功引入在地人潮，最新店「咖樂迪咖啡農場」也將在10／1登場。大葉高島屋表示，今年改裝櫃位更動幅度達25%，其中近60%是天母獨家，餐飲業績佔比從26%提升至35%，預計今年總營收可達55億元，重回天母百貨第一寶座。

▲大葉高島屋、美麗華百樂園、宏匯廣場周年慶。（圖／各業者提供）

▲大葉高島屋、美麗華百樂園、宏匯廣場周年慶。（圖／各業者提供）

▲台菜餐廳興蓬萊。

▲大葉高島屋、美麗華百樂園、宏匯廣場周年慶。（圖／各業者提供）

▲大葉高島屋、美麗華百樂園、宏匯廣場周年慶。（圖／各業者提供）

▲上海鄉村。

新莊宏匯廣場從9／28起至10／29迎來3周年慶，首日推出當日不限消費金額抽獎，有機會抽中Gogoro、最高２萬元整筆消費宏匯買單。周慶期間百貨服飾全館當日累計滿3,000元送300元抵用券；國際名品、大家電、健康器材單筆滿1萬元送1,000元抵用券；指定3C單筆滿1萬元送500元抵用券。

▲大葉高島屋、美麗華百樂園、宏匯廣場周年慶。（圖／各業者提供）

首波9／28至10／12期間，各門檻再加碼贈200元服飾配件抵用券，會員單筆消費2,000元即可兌換周周不同品項來店禮，包括抱枕、保溫提袋、摺疊傘等贈品。9／28至10／29當日累計滿5,000元另可參加制霸陸海空抽獎，有機會得到Gogoro與MUJI無印良品聯名的電動機車、價值5萬元的基隆-沖繩雙人4日遊輪假期，或價值3萬元的台北-首爾雙人來回機票。

▲大葉高島屋、美麗華百樂園、宏匯廣場周年慶。（圖／各業者提供）

▲宏匯廣場卡友禮。

內湖美麗華周年慶也從10／5至10／22期間開跑，祭出全館滿5,000元送500元抵用券、化妝品滿3,000元送300元抵用券，新光、永豐聯名卡友最高單筆滿5,000元送700元抵用券優惠。

美麗華周年慶首六日推出化妝品獨家限定組合，包括LANCOME NO.1小黑瓶搶購組，價值8,760元，特價3,942元；Kiehl’s 新嫩皮緊緻修護組，價值9,037元，特價5,805元。居家用品PICO純美國棉雙人兩用被+床包床組，原價20,800元，周年慶特價8,800元；伊萊克斯洗脫烘洗衣機原價65,700元，周年慶特價46,900元。

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大葉高島屋, 周年慶, 週年慶, 美麗華, 宏匯廣場

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