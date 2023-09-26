英國名媛中門大開性感踩場　邵雨薇巴黎初登場優雅取勝

▲邵雨薇出席寶格麗於巴黎舉辦的Serpenti icon活動。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）過往配件發表會都在米蘭時裝周期間舉行，但今年很不同，移師至巴黎時裝周，熱烈慶祝Serpenti系列75周年，明星、名人清一色戴上Serpenti靈蛇造型珠寶、腕錶或包款共襄盛舉，女星邵雨薇也受邀出席，她以平口兩截式黑裝配金色蛇包亮相，展現高雅風格取勝，不過同樣以黑裝上陣的英國名媛Poppy Delevingne尺度大開，搶盡風頭。

▲英國名媛Poppy Delevingne服裝尺度大開，性感造型吸引目光。

37歲的Poppy Delevingne是「搞怪超模」卡拉迪勒芬妮（Cara Delevingne）的姊姊，姊妹倆的父親是房地產開發商，母親Pandora則是倫敦社交名媛兼著名百貨Selfridge的採購總監，外公則是印刷業鉅子，雄厚的家世淵源加上出眾外貌，讓姊妹倆在時尚圈備受寵愛。姊姊Poppy是寶格麗活動常客，此次選穿的黑禮服中門大開，下半身則是透視蕾絲長裙，盡顯傲人美腿。

▲希臘公主Olympia of Greece是寶格麗配件廣告主角，現身慶祝Serpenti系列75周年。

巴黎時裝周全球時尚名流齊聚，當紅韓星BLACKPINK成員Jisoo也啟程前往巴黎，參加今晚登場的DIOR 2024春夏大秀，她出發時在首爾仁川機場背的Miss Dior包，是10月才會上市的新款，果然是品牌大使才享有的特別福利。

▲Jisoo穿DIOR 2023秋冬服裝，搭配10月才會上市的Miss Dior新包現身首爾仁川機場。（圖／Dior提供，以下同）

