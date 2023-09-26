劉詩詩露香肩配金魚珠寶好俏皮　愛牌活潑設計在台曝光

▲Qeelin代言人劉詩詩出席坎城影展時，曾戴Qin Qin高級珠寶系列亮相。（圖／Qeelin提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

女星劉詩詩今年出席坎城影展時，佩戴多套代言的華人珠寶品牌Qeelin高級珠寶亮相，特別是一套結合3D設計與鉸接工藝的Qin Qin金魚造型高級珠寶，搶眼造型令人印象深刻，更令人驚喜的是項鍊魚身可自由擺動，項鍊上的鑽石則象徵金魚吐出的氣泡，為她的優雅黑色露肩禮服造型，注入活潑氣息，如此帶著童趣、蘊藏祝福意義、又彰顯工藝的高級珠寶，近日正式在台展出。



▲Qeelin Qin Qin高級珠寶系列項鍊的魚身可自由擺動，還有耳環款式。

Qeelin將此次珠寶展定名為「麒」跡花園，焦點為葫蘆造型的Wulu Garden系列，首度點綴馬眼型切割的紅寶石，猶如含苞待放的花蕊；而葫蘆主題的另一詮釋受到敦煌飛天壁畫啟發，將仙女舞蹈衣袖緞帶的優美曲線，運用在Wulu Fairy系列珠寶，經典葫蘆輪廓有了如緞帶般起伏蜿蜒的線條。今名模李曉涵還示範了由鏤空與實心交疊、由大至小排列葫蘆構成的Wulu Wulu項鍊與耳環，錯落點綴的祖母綠或紅寶石，都可向品牌特別訂製心儀寶石款式。



▲Qeelin猶如緞帶起伏線條的Wulu Fairy紅寶石鑽石手環。



▲Qeelin Wulu Garden高級珠寶系列手環。



▲名模李曉涵演繹Qeelin Wulu Wulu高級珠寶系列項鍊與耳環，以鏤空與實心交疊的葫蘆呈獻由大到小的漸變效果。

與Qeelin同屬開雲集團的法國百年珠寶品牌Boucheron，日前歡慶台北101精品店嶄新開幕，端出多款標誌性的問號項鍊，品牌於1879年首次推出線條簡約流暢環繞於頸間、且非對稱式開放設計的問號項鍊大受好評，陸續創作出Plume de Paon孔雀羽毛樣式、BLE D'ÉTÉ麥穗問號項鍊等，展現非凡的創意與工藝。







▲Boucheron高級珠寶系列 BLE D'ÉTÉ麥穗問號項鍊， 12,400,000元。（圖／Boucheron提供）