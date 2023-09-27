超準心測！憑直覺找出「壞人」　秒測誰會在身後捅你一刀

記者曾怡嘉／台北報導

做人樂觀很好，但現實畢竟是殘酷的，當你以為順風順水時，總有人會在背後捅你一刀，《小紅書》就有一個壞人心理測驗，測測你身邊的誰會捅你一刀，網友們實測都喊準！

#這4個人之中，你覺得哪個人是壞人呢？

▲（圖／翻攝自小紅書）

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挑選A的你

捅你的人就是的閨蜜，你壓根覺得他們不可能傷害你，但往往越真心對待，越容易受傷，因為他們明白的死穴在哪裡，別傻傻地把真心都給了別人，凡事都要保留一些來保護自己。



挑選B的你

捅你的人就是親人，你所看到的世界不如你想的美好，別以為口口聲聲的為你好，就是好人，你真正要提防的反而是這種，雖然他們對你也起不了太大的傷害，但是真的發現真相，心情還是城受不了。

挑選C的你

捅你的人是你的另一半，其實你很聰明又富有智慧，很多事情都會思考再決定，防範外人的能力非常強，可是你千算萬算還是算不到枕邊人的心思，建議未雨綢繆最好最壞的準備。

挑選D的你

捅你的人是同事，你追求自由且隨興，有時候常常少一根筋，雖說和同事都處得不錯，但是當發生事情，大家都習慣把錯推給你，雖然你並不在意被黑，但是每次被調薪水都沒有你的份。