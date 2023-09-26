新光三越首波6店周年慶10／5開跑　寶可夢中心信義區登場

▲新光三越首波六店周年慶10／5開跑。（圖／新光三越提供）



記者蔡惠如／綜合報導

百貨周年慶即將邁入10月份，台灣最大百貨連鎖新光三越首波周慶將在10／5登場，旗下共有6店一起推出折扣優惠，台北則由南西店開第一炮，今年國境開放許多民眾到外地採購，南西店化妝品優惠組比去年再增4%，還一反「限量」常態，推出首日不限量的熱銷美妝保養品，並將去年的「首五日」加碼延長2天，今年加碼為「首7日」延續買氣。

新光三越首波周年慶將於10／5開跑，旗下包括台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店同時登場，推出會員化妝品單筆消費滿2,000元送2,000點；全館消費累計5,000元送5,000點，再加碼首七日使用skm pay，名品、大家電、法雅客、iStore單筆刷1萬元送10,000點之外，更首度納入海外觀光客，憑護照即可申辦遊客貴賓卡，同享周年慶化妝品、全館滿千送點回饋活動。

▲超級品牌日LA MER NEW緊緻滋潤抗老體驗組，價值16,000元，特價9,500元。

國境開放後許多消費者至國外採買，加上近期台灣房市不景氣等因素，許多業者都對今年周年慶嚴陣以待，百貨也默默加碼，以往加碼優惠主要集中在首5日，今年也拉長到首7日，且聯手ESTEE LAUDER、HR赫蓮娜、LAMER、LANCOME、SK-II等14大美妝品牌，推出「首日不限量」熱銷排隊夯品也是首見。

▲BOBBI BROWN 流雲防水眼影筆組，價值4,230元，特價4,230元。

而今年全台新光三越更引進超過360家新櫃與快閃店，讓消費者見新貨刺激出手，包括台中中港概念大店CELINE、BALENCIAGA，與LOEWE全台唯一獨立男裝店等，精品彩妝VALENTINO BEAUTY、法國頂奢香氛Kilian、Frédéric Malle以及CASTELBAJAC、and per se、FAIR LIAR等五家高爾夫品牌；桃園站前店APM MONACO、Allsaints、SABON、10/10 APOTHECARY等，台南中山店則有CHAMPION、CACO、NAVY、le coq sportif、DEUS等。

新光三越表示全台周慶14店業績目標206億元，較去年成長1%，百貨周慶指標南西店則挑戰20.5億元，較去年的20.3億元成長1%，今年雖然有出國潮，但台灣仍有消費力存在，如何呈現商品力成為關鍵。

▲今年寶可夢為會員禮主題。

除商品力之外，體驗力也日趨重要，今同步對外宣布寶可夢中心將於信義區A11登場，其為全球第二間的海外店，超過百坪的空間，也會成為寶可夢迷接觸新品與活動的社交場所，預計年底前登場，為呼應寶可夢中心的到來，今年周年慶會員禮也以寶可夢為主題，包括隨行包、行李秤、泡腳桶、加濕器等。

▲大葉高島屋改裝成功吸客，周年慶也在10月初開跑。（圖／各業者提供）

天母大葉高島屋邁入第29年，自疫情年開始啟動館內改裝，大刀闊斧移除環形手扶梯重塑地下廣場空間，加上引進多間話題餐飲，包括台菜興蓬萊、上海鄉村都是百貨首店，加上話題吃到飽旭集今（9／26）開幕，平日中午就吸引滿滿人流，而周年慶即將在10／5開跑，推出滿千送百、買一送一、滿額加碼等回饋，業績上看8億元是近年新高。

天母地區元老百貨大葉高島屋，從10／5至10／24展開為期20天周年慶，首11日從10／5至10／16期間卡友全館滿3,800元送1,600點（折合價值400元）；真愛密碼、聖亞音樂教室、MEISSEN、部分家電區消費滿萬送2,000點（折合價值500元）。

此外，之前推出兩波廣受好評的「您消費」系列促銷活動，帶動全館買氣，大葉高島屋也在周年慶首6日加碼推出「您消費・我送歐兜邁」活動，天天抽價值76,980元的Gogoro與MUJI聯名電動車Gogoro VIVA MIX Me，總共抽出6台。