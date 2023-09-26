fb ig video ETtoday search mobile

新光三越首波6店周年慶10／5開跑　寶可夢中心信義區登場

>

▲新光三越首波六店周年慶。（圖／新光三越提供）

▲新光三越首波六店周年慶10／5開跑。（圖／新光三越提供）

記者蔡惠如／綜合報導

百貨周年慶即將邁入10月份，台灣最大百貨連鎖新光三越首波周慶將在10／5登場，旗下共有6店一起推出折扣優惠，台北則由南西店開第一炮，今年國境開放許多民眾到外地採購，南西店化妝品優惠組比去年再增4%，還一反「限量」常態，推出首日不限量的熱銷美妝保養品，並將去年的「首五日」加碼延長2天，今年加碼為「首7日」延續買氣。

新光三越首波周年慶將於10／5開跑，旗下包括台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店同時登場，推出會員化妝品單筆消費滿2,000元送2,000點；全館消費累計5,000元送5,000點，再加碼首七日使用skm pay，名品、大家電、法雅客、iStore單筆刷1萬元送10,000點之外，更首度納入海外觀光客，憑護照即可申辦遊客貴賓卡，同享周年慶化妝品、全館滿千送點回饋活動。

▲新光三越首波六店周年慶。（圖／新光三越提供）

▲超級品牌日LA MER NEW緊緻滋潤抗老體驗組，價值16,000元，特價9,500元。

國境開放後許多消費者至國外採買，加上近期台灣房市不景氣等因素，許多業者都對今年周年慶嚴陣以待，百貨也默默加碼，以往加碼優惠主要集中在首5日，今年也拉長到首7日，且聯手ESTEE LAUDER、HR赫蓮娜、LAMER、LANCOME、SK-II等14大美妝品牌，推出「首日不限量」熱銷排隊夯品也是首見。

▲新光三越首波六店周年慶。（圖／新光三越提供）

▲BOBBI BROWN 流雲防水眼影筆組，價值4,230元，特價4,230元。

而今年全台新光三越更引進超過360家新櫃與快閃店，讓消費者見新貨刺激出手，包括台中中港概念大店CELINE、BALENCIAGA，與LOEWE全台唯一獨立男裝店等，精品彩妝VALENTINO BEAUTY、法國頂奢香氛Kilian、Frédéric Malle以及CASTELBAJAC、and per se、FAIR LIAR等五家高爾夫品牌；桃園站前店APM MONACO、Allsaints、SABON、10/10 APOTHECARY等，台南中山店則有CHAMPION、CACO、NAVY、le coq sportif、DEUS等。

新光三越表示全台周慶14店業績目標206億元，較去年成長1%，百貨周慶指標南西店則挑戰20.5億元，較去年的20.3億元成長1%，今年雖然有出國潮，但台灣仍有消費力存在，如何呈現商品力成為關鍵。

▲新光三越首波六店周年慶。（圖／新光三越提供）

▲今年寶可夢為會員禮主題。

除商品力之外，體驗力也日趨重要，今同步對外宣布寶可夢中心將於信義區A11登場，其為全球第二間的海外店，超過百坪的空間，也會成為寶可夢迷接觸新品與活動的社交場所，預計年底前登場，為呼應寶可夢中心的到來，今年周年慶會員禮也以寶可夢為主題，包括隨行包、行李秤、泡腳桶、加濕器等。

▲大葉高島屋、美麗華百樂園、宏匯廣場周年慶。（圖／各業者提供）

▲大葉高島屋改裝成功吸客，周年慶也在10月初開跑。（圖／各業者提供）

天母大葉高島屋邁入第29年，自疫情年開始啟動館內改裝，大刀闊斧移除環形手扶梯重塑地下廣場空間，加上引進多間話題餐飲，包括台菜興蓬萊、上海鄉村都是百貨首店，加上話題吃到飽旭集今（9／26）開幕，平日中午就吸引滿滿人流，而周年慶即將在10／5開跑，推出滿千送百、買一送一、滿額加碼等回饋，業績上看8億元是近年新高。

▲大葉高島屋、美麗華百樂園、宏匯廣場周年慶。（圖／各業者提供）

天母地區元老百貨大葉高島屋，從10／5至10／24展開為期20天周年慶，首11日從10／5至10／16期間卡友全館滿3,800元送1,600點（折合價值400元）；真愛密碼、聖亞音樂教室、MEISSEN、部分家電區消費滿萬送2,000點（折合價值500元）。

此外，之前推出兩波廣受好評的「您消費」系列促銷活動，帶動全館買氣，大葉高島屋也在周年慶首6日加碼推出「您消費・我送歐兜邁」活動，天天抽價值76,980元的Gogoro與MUJI聯名電動車Gogoro VIVA MIX Me，總共抽出6台。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

關鍵字：

新光三越, 周年慶, 週年慶, 大葉高島屋

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

升等貴婦肌！體驗PITERA™奇蹟時刻到來　SK-II週年慶超值下殺組合一年就等這一檔！

升等貴婦肌！體驗PITERA™奇蹟時刻到來　SK-II週年慶超值下殺組合一年就等這一檔！

超準心測！憑直覺找出「壞人」　秒測誰會在身後捅你一刀

超準心測！憑直覺找出「壞人」　秒測誰會在身後捅你一刀

你是一個完美主義者嗎？看到這東西表示：你有成功人士的特質

你是一個完美主義者嗎？看到這東西表示：你有成功人士的特質

新光三越首波6店周年慶10／5開跑　寶可夢中心信義區登場 快挑1條「最想剪斷的線」 秒測你的抗壓性是強還是弱？ 劉詩詩露香肩配金魚珠寶好俏皮　愛牌活潑設計在台曝光 蕭敬騰搶到近12萬RIMOWA X Tiffany登機箱　曝整牆驚人潮鞋收藏 梁瀚名自曝「熱巴是理想型」被笑做夢！3原因大推男生要有西裝 邵雨薇曬幸福亮出30萬沛納海名錶　18K金月相太迷人 2024春夏時裝周女星機場穿搭行頭　全智賢、Twice Sana同款適合剛入秋

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面