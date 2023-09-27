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營養師曝6組保健品「一起吃更加分」！鈣＋鎂幫助放鬆又好睡

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▲▼ 營養師曝6組保健品一起吃更加分。（圖／翻攝unsplash,IG）

▲營養師分享，有些保健食品一起吃更加分。（圖／翻攝unsplash）

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖、翻攝IG

隨著健康意識抬頭，越來越多人都有透過營養保健食品來補充營養的習慣，但每天要吃的瓶瓶罐罐保健品這麼多，可以全部一起吃嗎？還是該分開吃？知名營養師張家榕就表示有些保健食品搭配吃會有1+1>2的優點，她就分享6組一起吃會更加分的保健食品組合，快來看看你吃對了沒？

▲▼ 營養師曝6組保健品一起吃更加分。（圖／翻攝unsplash,IG）

＃鈣＋鎂

這組是放鬆好夥伴，這兩個營養素可以維持肌肉收縮和神經正常功能，一起吃有助於放鬆、舒緩情緒，間接幫助好睡。

＃鐵＋維生素C／鐵＋維生素B群

維生素C有助於提高鐵的吸收率。

很多人都知道補鐵可以幫助缺鐵性貧血造血，而維生素Ｂ群裡面的B6、B12、葉酸等，也與紅血球的形成有關係。

＃葉黃素＋魚油

葉黃素和魚油都是脂溶性，且魚油能幫助葉黃素吸收，剛好也對舒緩乾澀疲勞有些幫助。

＃鋅＋維生素C或維生素A

鋅＋維生素C，兩者都與保護力有關，也都與膠原蛋白合成有關，讓美麗更加分；鋅＋維生素A則是有助於傷口癒合，增進皮膚與黏膜的健康。

▲▼ 營養師曝6組保健品一起吃更加分。（圖／達志示意圖）

＃兒茶素＋維生素C

維生素Ｃ可以幫助增加兒茶素的吸收，像是喝綠茶時可以擠一點檸檬和柳橙，但營養師也提醒，怕胖的人不要擠太多。

＃膠原蛋白＋維生素C

維生素C能幫助膠原蛋白的合成。
 

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關鍵字：

營養師, 營養素, 營養補給品, 保健品, 保健食品, 搭配, 組合

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