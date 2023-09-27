fb ig video ETtoday search mobile

營養師教「改善易胖體質」5大關鍵！身體慢性發炎別忽略

>

▲▼ 營養師教「改善易胖體質」5大關鍵 。（圖／達志示意圖）

▲營養師教5個飲食、生活習慣，幫助改善易胖體質。

記者張毓容／綜合報導　圖／達志示意圖

很多人都會開玩笑說自己喝水也會胖，雖然是誇大了點，但有些人真的是易胖體質，明明吃得不多但就是容易發胖，努力減肥也效果也總是不太好，或是很容易就復胖。營養師Tun就在小紅書上分享改善易胖體質的5大秘訣，教你該怎麼減肥更有效。

▲▼ 營養師教「改善易胖體質」5大關鍵 。（圖／達志示意圖）

營養師表示，根據研究，肥胖跟天生的基因有非常大的關聯，比較大的差別在於天生荷爾蒙的高低，像是有些人天生比較容易有胰島素分泌問題，這類人吃碳水化合物就比較容易肥胖；或是有些人控制飽足感的荷爾蒙有問題，就比較容易吃不飽、容易餓，就容易受到食物誘惑。

除了荷爾蒙方面的問題，身體對於不同食物產生的發炎反應或代謝效率也是不一樣的，比如有些人吃某些食物比較容易產生不耐，進而讓身體處在慢性發炎的狀況，對於肥胖機率就會提升許多。除了天生基因外，也有不少後天的因素影響，讓你的體質變得易胖，像是壓力、睡眠不足等，而想要改善易胖體質，快把以下5個重要關鍵記起來。

▲▼ 營養師教「改善易胖體質」5大關鍵 。（圖／達志示意圖）

＃減少碳水化合物攝取

要解決容易發胖問題，比較明確的就是減少碳水化合物的攝取，高碳水的食物像是澱粉、根莖類、水果、甜食等不要吃太多。若真的很喜歡吃碳水化合物的話，就是把碳水集中在重量訓練時間附近吃。

＃減少身體慢性發炎的問題

身體慢性發炎會讓脂肪容易堆積，且流失肌肉量，而且脂肪堆積後會更加提升發炎指數，簡單來說就是會讓體質變得更容易發胖。慢性發炎有很多原因造成的，像是攝取太多Omega-6脂肪酸、精緻碳水化合物，吃太多油炸食物、長期吃不耐或過敏的食物，或是長期吃會傷害腸道的食物等，有些人天生就對比較多食物不耐或是過敏，也或是本身腸胃就比較弱。

營養師建議像是Omega-6和Omega-3脂肪酸攝取的比例也很重要，盡量保持在3：1的比例，不僅對腸胃比較好，也對改善慢性發炎有幫助。

▲▼ 營養師教「改善易胖體質」5大關鍵 。（圖／達志示意圖）

＃選擇營養密度高的食物

有些人天生吃東西比較不會感受到飽，也有些人是後天喜歡、習慣把自己吃到撐才滿足，若你發現自己是很容易吃不飽或容易餓的人，可以嘗試以下方法來改善。

吃多一點肉、好的脂肪以及蔬菜，因為蛋白質和纖維是最能提供飽足感，少吃一點碳水化合物、少吃加工食品，選擇營養密度高的食物，並多吃深綠色蔬菜及營養豐富的原型食物，最後還有飲食時要細嚼慢嚥。

＃顧好睡眠和適當舒壓

很多人工作越忙就越來越胖，很大的原因是受壓力和睡眠不好影響。睡眠與體內荷爾蒙分泌息息相關，像是胰島素、生長激素等重要荷爾蒙，都會因睡不好而出問題，建議每天一定要至少睡6.5小時以上，如果有淺眠的問題，也要盡量找方法解決。

▲▼ 營養師教「改善易胖體質」5大關鍵 。（圖／達志示意圖）

＃減少外食

現在的外食為追求口感、好吃和CP值，通常加工多、醬料調味添加多、份量越來越大，還有一個很重要的問題是，外食大部分都是用蔬菜油、種子油，這些都是Omega-6脂肪酸居多，所以若經常吃外食，比較容易引起全身性的發炎反應，這種慢性發炎就容易讓身體增脂減肌。

營養師建議，最好的方式就是自己買新鮮食材用好油來料理，可避免吃太多Omega-6，同時可多補充像是鮭魚、鯖魚、沙丁魚等動物性的Omega-3來達到平衡。

►營養師曝「容易養成易胖體質」的5種食物！還會加重慢性發炎

►減肥不敢吃點心？營養師推薦「4種健康零食」　不易發胖又解餓

►喝檸檬水減肥又美白？營養師揭「真實作用」忽略1關鍵小心發胖

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

關鍵字：

瘦身, 減肥, 減脂, 減重, 易胖體質, 發胖, 改善, 秘訣, 關鍵, 飲食, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克9／27起連兩天推買一送一　咖啡、星冰樂等9款指定飲品謝謝老師

星巴克9／27起連兩天推買一送一　咖啡、星冰樂等9款指定飲品謝謝老師

超準心測！憑直覺找出「壞人」　秒測誰會在身後捅你一刀

超準心測！憑直覺找出「壞人」　秒測誰會在身後捅你一刀

「恐婚星座」Top 3 ！　第一名寧可戀愛一輩子也不想輕易給承諾

「恐婚星座」Top 3 ！　第一名寧可戀愛一輩子也不想輕易給承諾

升等貴婦肌！體驗PITERA™奇蹟時刻到來　SK-II週年慶超值下殺組合一年就等這一檔！ 觀點／大葉高島屋重回天母第一　2大優勢擺脫老味　2年人潮成長100% 你是一個完美主義者嗎？看到這東西表示：你有成功人士的特質 Jisoo機場背「DIOR相機包」可愛必收　秋冬大包舒淇同款編織燒翻網友 快挑1條「最想剪斷的線」 秒測你的抗壓性是強還是弱？ 邵雨薇曬幸福亮出30萬沛納海名錶　18K金月相太迷人 劉詩詩露香肩配金魚珠寶好俏皮　愛牌活潑設計在台曝光

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面