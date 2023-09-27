植村秀聯名JOJO的奇妙冒險超華麗、蘭芝超可愛地毯只送不賣

▲美妝聯名給消費者更多選擇。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

美妝近來猛炒聯名，每回推出特殊限定的卡通動畫聯名，粉絲們總是手刀購買，也有跨界生活雜貨品牌，或是美妝品牌強強聯手，讓你夢幻單品一次擁有。

植村秀每年的聖誕聯名總是讓人眼睛一亮，今年的限量系列包裝設計靈感來自於動畫《JOJO的奇妙冒險 – 石之海》女主角空條徐倫(JOLYNE CUJOH)和她的父親空條承太郎(JOTARO CUJOH)，致敬了原作之餘亦運用了華麗的金色與桃紅撞色，打造細緻且令人渴望收藏的彩妝品項。

▲令人注目的桃金外型，華麗感十足。

▲shu uemura x JOJO 限量聯名彩妝 石之海9色眼影盤。

其中9色眼影盤最為吸睛，集結9款百搭色選，以超實用且超時髦的流金X粉藕棕色系，包裝宛如精品練包設計，隨手一拎瞬間變身最時尚。內含全新質地-迷幻大理石紋路的灰綠金，呼應本作JOJO聯名女主角的個人色彩，讓你在不同角度之下隨光影不同細緻變幻各種色澤。

▲蘭芝百貨信義A11專櫃獨家開賣（紫色地瓜）。

▲超可愛地毯只送不賣。

韓系美妝與生活品牌「Second Morning」合作，品牌畫風清新，擁有知名的微笑檸檬圖案，以總是微笑的表情為特徵、內向的蘋果圖案則喜歡一個人待在家，以及脾氣火爆的地瓜圖案，一生氣就會變成烤地瓜。凡專櫃或是線上購買氣墊粉餅，皆可獲得滿滿療癒風格又實用的質感小物。

▲beautyblenderxPONY EFECT 專業底妝大師組，2,680元。

風靡全球的美妝蛋beautyblender與韓系彩妝PONY EFFECT，首度於今年初秋強強聯手推出限量超夢幻聯名組合，以原創美妝蛋搭配PONY EFFECT超口碑明星妝前家族：經典小金管水透光妝前防護乳SPF50+ PA++++以及新上市的水透光妝前防護乳校色版SPF50+ PA+++，妝前打底開始神助攻，上妝前快速校正膚色、保濕打底、防護紫外線，底妝更服貼細緻，一整天不浮粉不脫妝。