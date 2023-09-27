星巴克9／27起連兩天推買一送一　咖啡、星冰樂等9款指定飲品謝謝老師

▲星巴克謝謝老師，限定兩天推買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

明天就是教師節，星巴克為迎來感恩日，今（9／27）起一連兩天集結店內9款飲品，推出買一送一優惠活動，感謝老師教學的辛勞，畢竟培養台灣未來的任務是很辛苦的，而母集團統一也針對教師節，推出一系列買一送一優惠，其他民眾也趁教師節來均霑一下小確幸，一同感受一下溫暖的感恩氣氛吧！

星巴克於9／27至9／28限定兩天，推出「老師辛苦了！一起喝杯咖啡吧！指定品項好友分享日」，優惠期間從上午11點至晚上8點，至門市購買兩杯特大杯風味、冰熱一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。

優惠指定品項包括冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、椰奶那堤（含特選）、焦糖瑪奇朵（含特選）、 經典紅茶椰奶那堤、醇濃抹茶那堤、焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶星冰樂、巧克力可可碎片星冰樂。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。未提供優惠門市請看文末列表。

▲7-11思樂冰也有優惠喔。（圖／7-11提供）

而統一集團旗下的統一超商、聖酷石也推出教師節優惠，準備讓老師吃甜甜心情好，包括統一超商9／27至10／1連續五天，霜淇淋憑icash Pay支付可享買一送一，包括新推出的粉色系霜淇淋「蜜桃風味霜淇淋」也可同享優惠喔，此外，全品項思樂冰也可享第二杯半價優惠，口味可互相搭配不重複。另全台有260間的酷聖石複合店，也在教師節當天推出限定一日優惠，購買13盎司的享樂桶冰淇淋，可享買一送一。

星巴克未提供買一送一優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、101典藏。