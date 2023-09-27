凱特王妃放不下同色控執念　大地色西裝齊發

▲凱特王妃身穿綠色Burberry褲裝參觀紡織工廠。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

記者陳雅韻／台北報導

時序入秋，時尚指標人物凱特王妃的服裝也換季了，近日她開始以大地色系穿搭為主，並展現「同色控」的執念，一套套同色系的西裝褲裝與高跟鞋全出籠，昨參觀紡織工廠時，身穿Burberry綠色西裝外套與長褲，展現都會風格，她也再次揭露女性必備百搭的白襯衫，能與各色套裝完美搭配。

▲凱特王妃祖先是英國軍服供應商之一，她因此特別感興趣。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）





▲凱特王妃拿著印花抱枕了解製作過程。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

一身綠現身紡織工廠的凱特王妃，她不僅仔細聆聽布料製成工序，也關心紡織業未來傳承的議題，希望培育更多年輕人能投入紡織行列，原來她的祖先曾是英國軍服的供應商，讓她對此格外感興趣。

▲凱特王妃日前造訪青年慈善組織Streets of Growth，身穿英國設計師品牌ROLAND MOURET米色褲裝。（圖／美聯社）

近期無論參觀紡織工廠或造訪青年慈善組織Streets of Growth，凱特王妃都選穿俐落的西裝，昨是全套綠色的Burberry套裝，與青年對話時則身穿英國設計師品牌ROLAND MOURET米色褲裝，顯得優雅端莊又不會有距離感，一套好質感的套裝、白襯衫都是衣櫃不可或缺的單品。