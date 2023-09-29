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高允貞秋冬私服太生火！「白T牛仔褲」萬年百搭　加1單品時髦感秒升級

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實習記者施至真／綜合報導

女星高允貞飾演Disney+熱播韓劇《MOVING異能》「張喜秀」備受矚目，逆齡演出高中生，素雅淡妝美得毫不費力，私底下隨性簡約的穿搭，展現鄰家女孩的親和力，更凸顯高允貞對時尚的洞察力及層次穿搭品味。以下整理她3款穿搭及單品，為秋冬穿搭帶來新的靈感！

▲高允貞秋冬私服。（圖／翻攝IG@goyounjung）

▲高允貞飾演Disney+韓劇《MOVING異能》人氣高漲。（圖／翻攝IG@goyounjung，下同）

萬年百搭「白T＋牛仔褲」

無腦穿搭首推基本款「白T＋牛仔褲」，無論怎麼搭都好看。從高允貞近期的貼文中，發現多篇都出現oversize上衣的蹤影，搭配寬鬆的淺色牛仔褲，輕爽簡約，散發率性時髦感。

另外，搭配短版白T，或將合身白T紮進牛仔褲中，都是很常見的穿搭組合，好感度大加分，能降低距離感。無論約會、旅遊、上班上課都非常適合！

時髦「頭飾」穿搭層次秒升級

隨性穿搭要怎麼展現層次感與魅力？高允貞會加上帽子作為基本款穿搭單品，像是：編織帽、鴨舌帽、毛帽等，即使衣著簡單，也能穿出與眾不同的時尚，讓你馬上打趴眾人。

當然除了帽子，墨鏡也是非常好用的拍照道具，不但可以遮陽，當作髮箍戴在頭上，瞬間成為時尚配件；和衣服同色系的髮箍，以及韓妞最愛的大腸圈髮飾，也都是非常好增加層次的單品。

▲高允貞秋冬私服。（圖／翻攝IG@goyounjung）

「美拉德外套」誰穿誰生火

高允貞會搭配棕色系外套，微微的美式復古風，低調內斂卻吸睛，你絕對不能錯過！其實這正是近期悄悄竄出的「美拉德」風格，以不同深淺的棕色系為主調作混搭，隨意就能穿出高質感。

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關鍵字：

高允貞, 秋冬穿搭, 美拉德, 穿搭單品

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