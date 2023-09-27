觀點／大葉高島屋重回天母第一　2大優勢擺脫老味　2年人潮成長100%

▲大葉高島屋在地經營第29年，重新站回天母營業額第一高的百貨公司。（圖／資料照）

記者蔡惠如／台北報導

大葉高島屋正邁入第29年的周年慶，這間與天母在地民眾情感深厚的百貨，在硬體設備老舊、其他競爭對手出現之後，曾進入沉寂狀態，從2021疫情年中開始啟動改裝，第一步就先拆除「自家地標」環形手扶梯，積極導入讓民眾有感的餐飲、生活選項，整體氛圍也年輕化，在今年周慶記者會上喊出55億元年營收目標，要重新站上天母第一的位置，大葉高島屋開始甦醒了。

大葉高島屋在1994年開業，座落在消費力高、充滿異國風情的天母商圈，當時在台北是指標貴婦百貨之一，歷年最高營收直逼近60億元，在當時的台灣社會幾乎沒幾個百貨能達到，地下一樓指標的環形手扶梯跟大型水族箱的設計，也是百貨幾乎無二的規格。

然而20年期間歷經天母商圈沒落與SOGO、新光三越進駐天母，大葉高島屋也呈現疲態，在2014年斥資12億大改裝，引進快時尚等話題品牌，但投資效益未達年營收50億元目標，且因改裝導致精品櫃撤出，反痛失高端忠誠客，間接導致高島屋日方撤資，目前資方僅有大葉集團，高島屋角色僅於品牌授權跟技術合作。

2021年大葉集團董事長葉季展接手大葉高島屋，正是新冠肺炎疫情、百貨業正徬徨張望的時候，大葉高島屋開啟注入活血，熟客發現以往的DM設計變年輕了，插畫、普普風登上封面，連「自家地標」環形手扶梯也被拆除，改用同側直行的設計，雖然特色不見，卻讓室內廣場空間加大30%，視野開闊且動線更加方便，購物體驗也直接升級。

▲過去有兩個環形手扶梯，如同法式階梯的造型，是館內特殊的設計。（圖／大葉高島屋提供）

▲修改後視野更加開闊，動線也變順暢了。（圖／記者蔡惠如攝）

葉季展對此表示：「拆除主要原因是因為環形手扶梯本身也老舊了，機件難找也不好維修跟處理，所以拆除是很自然的決定。」而這樣的不留戀過去、實務的風格，也落實在疫情年啟動的賣場改裝上。大葉高島屋主管表示，從2021年起至今的改裝面積約莫佔50%，而持續引進餐飲就是要找回人潮跟服務社區民眾。

▲在台北唯二的日式熱門吃到飽旭集，9／26正式在大葉高島屋開張。（圖／饗賓提供）

近年來大葉高島屋持續積極引進「話題餐飲」，而他們的標準並非容易成為過往雲煙的網美店，而是以「與市中心高端百貨餐飲標準的品牌」來引進，企劃本部副部長林建成表示，與旭集的合作就是一例，目前台北市只有2間，意即大葉高島屋可以吸引到50%的旭集客群來店，即便不是天母周邊的民眾，都有可能走進大葉高島屋。

不僅熱門吃到飽旭集加持餐飲，還有天母知名的台菜老店興蓬萊、上海鄉村都在大葉高島屋開出百貨首店，主要原因在於重新審視大葉高島屋的百貨優勢，就是「大」。

▲知名台菜老店興蓬萊進駐大葉高島屋12樓。（圖／業者提供）

大葉高島屋約有1.4萬坪營業面積，是天母百貨最大，加上近2000個停車位，這樣的空間優勢不但能引進更多種類的餐飲選項，也能說服餐飲品牌願意進場投資，近兩年持續更新餐飲，其「先有人流、後有品牌」的策略順利進行，近期每個月來店人潮可達70萬人次，是疫情前的1倍。

▲深耕社區資源，用商圈格局來做生意。（圖／大葉高島屋提供）

而在地29年的深耕，更是另一種無法取代的優勢，其實天母啤酒節等著名活動，都是由大葉高島屋先發起的，賣場之於在地也有另類活動中心的角色，持續與天母商圈發展協會、在地社團的緊密合作，也讓天母老店願意力挺，興蓬萊就是一例，之前大葉高島屋向這間台菜老店提出邀約，原以為會有點困難，沒想到餐廳正好也有開二店的意願，坪數大小也好談，就促成這次合作。

而林建成也表示，天母商圈之前估計消費年產值大約在100億元至120億元之間，目前也希望透過商圈協會與其他2間百貨串連，大家一起推動天母商圈復甦、把餅做大，到時覺得規模到150億元也很有機會，呈現出在地老大哥的格局。