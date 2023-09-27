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楊勇緯亞運奪金「私服美式風」男友力破表　李智凱靠adidas純白運動裝助攻

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記者鮑璿安／台北報導

杭州亞運熱烈進行中，選手們在國際賽場上逐夢為國爭光，「柔道男神」楊勇緯日前在男子柔道60公斤勇奪金牌，其實翻開楊勇緯的個人IG就會發現，年僅25歲的他非常懂穿搭，私服流露成熟的美式風格超有男友力。而「鞍馬王子」李智凱也曾公開過訓練服穿搭，出戰前為adidas拍攝形象廣告，帥氣形象深受粉絲喜愛。

▲▼楊勇緯、李智凱。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲▼楊勇緯、李智凱。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲楊勇緯離開運動場的穿搭超有男友力，常穿著經典美式風格的Polo Ralph Lauren襯衫。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

「柔道男神」楊勇緯超強實力和高顏值早就圈粉許多人，而他在運動場外的模樣同樣吸睛，先前楊勇緯接受時尚雜誌《GQ》專訪時，換上台灣服裝設計師竇騰璜和張李玉菁品牌DOUCHANGLEE的白色西裝帥氣出鏡，展現他成熟風範，聊到生活中不可或缺的 10 樣物品，楊勇緯秀出他人生第一條黑帶、出國必備的登機箱以及合作代言的SEIKO 手錶，為粉絲呈現不同以往的面貌。

其實楊勇緯私服穿著風格多變，在個人IG PO出於匈牙利首都布達佩斯景點塞切尼鏈橋打卡畫面，穿著經典美式風格的Polo Ralph Lauren襯衫，淺色條紋彰顯他的穩重魅力。「鞍馬王子」李智凱私下則是經常選擇設計感簡單的運動服訓練，出戰前更演繹了adidas Z.N.E.運動套裝，純白色更彰顯非凡氣質，設計重點在於經典加深帽緣與太空棉材質，達成穿著舒適感。

▲▼楊勇緯、李智凱。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲「鞍馬王子」李智凱出戰前更演繹了adidas Z.N.E.運動套裝。（圖／翻攝自IG）

▲▼楊勇緯、李智凱。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲李智凱。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

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關鍵字：

杭州亞運, 楊勇緯, 李智凱

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