愛馬仕粉絲都在問這只錶　亮色好年輕、錶殼紋理獨一無二

▲Hermès H08腕錶推出橘色與藍色橡膠錶帶款，各234,000元。（圖／愛馬仕提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

愛馬仕（Hermès）2021年推出的Hermès H08男錶，將圓形錶盤置於邊緣柔和的方形錶中，讓所有銳角與曲線都融為一體的優雅運動風設計，擄獲大批錶迷，新作大膽玩色，增加亮眼的橘、黃、綠、藍色H08 colors腕錶，洋溢活潑氣息，連材質都有新意，首次採用鍍鋁編織玻璃纖維並添加石板粉末的複合材質打造錶殼，創造獨一無二的質地紋理。





▲愛馬仕首次採用鍍鋁編織玻璃纖維並添加石板粉末的複合材質錶殼，打造Hermès H08腕錶，234,000元。

今年3月愛馬仕於日內瓦錶展曝光H08 colors腕錶後，品牌不斷接到錶迷詢問，確定將於10月在全球專賣店正式上市，新錶的枕形錶殼由鍍鋁的編織玻璃纖維和板岩粉末層層組成，不僅輕盈，也有銀色反光效果，與黑色陶瓷錶圈與錶冠形成鮮明對比，搭配粒紋裝飾的混凝土色調面盤流露非凡質感，亮點在於藍寶石水晶錶鏡膠圈、軌道式分鐘刻度及清漆秒針皆以的黃、綠、藍或橘色點綴，各搭配同色系的立體編織紋路橡膠錶帶，充滿年輕活力。





▲亮黃色錶帶的Hermès H08腕錶很吸睛，234,000元。

TAG Heuer（泰格豪雅）新作Monaco Chronograph Night Driver限量版腕錶，則在暗夜中更「出色」，靈感源自捕捉夜間在廣闊公路上駕馭跑車飛馳的絕妙感受，因此以午夜藍、碳灰與啞黑色為主色調，並呼應駕駛在夜間對於儀表板清晰度的需求，錶盤中間圓形呈現碳灰色，外圈與時針、分針和計時秒針覆上亮藍色Super-LumiNova®夜光塗層，以及明亮圓點時標，在暗夜中散發出藍光讓各項功能清晰易辨，限量600只。





▲TAG Heuer Monaco Chronograph Night Driver限量版腕錶，313,000元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）





▲TAG Heuer Monaco Chronograph Night Driver限量版腕錶在暗夜中，錶盤外圍與計時盤變成發光的亮藍色。