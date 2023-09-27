fb ig video ETtoday search mobile

愛馬仕粉絲都在問這只錶　亮色好年輕、錶殼紋理獨一無二

>

▲▼Hermes,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲Hermès H08腕錶推出橘色與藍色橡膠錶帶款，各234,000元。（圖／愛馬仕提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

愛馬仕（Hermès）2021年推出的Hermès H08男錶，將圓形錶盤置於邊緣柔和的方形錶中，讓所有銳角與曲線都融為一體的優雅運動風設計，擄獲大批錶迷，新作大膽玩色，增加亮眼的橘、黃、綠、藍色H08 colors腕錶，洋溢活潑氣息，連材質都有新意，首次採用鍍鋁編織玻璃纖維並添加石板粉末的複合材質打造錶殼，創造獨一無二的質地紋理。

▲▼Hermes,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲愛馬仕首次採用鍍鋁編織玻璃纖維並添加石板粉末的複合材質錶殼，打造Hermès H08腕錶，234,000元。

今年3月愛馬仕於日內瓦錶展曝光H08 colors腕錶後，品牌不斷接到錶迷詢問，確定將於10月在全球專賣店正式上市，新錶的枕形錶殼由鍍鋁的編織玻璃纖維和板岩粉末層層組成，不僅輕盈，也有銀色反光效果，與黑色陶瓷錶圈與錶冠形成鮮明對比，搭配粒紋裝飾的混凝土色調面盤流露非凡質感，亮點在於藍寶石水晶錶鏡膠圈、軌道式分鐘刻度及清漆秒針皆以的黃、綠、藍或橘色點綴，各搭配同色系的立體編織紋路橡膠錶帶，充滿年輕活力。

▲▼Hermes,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲亮黃色錶帶的Hermès H08腕錶很吸睛，234,000元。

TAG Heuer（泰格豪雅）新作Monaco Chronograph Night Driver限量版腕錶，則在暗夜中更「出色」，靈感源自捕捉夜間在廣闊公路上駕馭跑車飛馳的絕妙感受，因此以午夜藍、碳灰與啞黑色為主色調，並呼應駕駛在夜間對於儀表板清晰度的需求，錶盤中間圓形呈現碳灰色，外圈與時針、分針和計時秒針覆上亮藍色Super-LumiNova®夜光塗層，以及明亮圓點時標，在暗夜中散發出藍光讓各項功能清晰易辨，限量600只。

▲▼Hermes,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Monaco Chronograph Night Driver限量版腕錶，313,000元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

▲▼Hermes,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Monaco Chronograph Night Driver限量版腕錶在暗夜中，錶盤外圍與計時盤變成發光的亮藍色。

►邵雨薇曬幸福亮出30萬沛納海名錶　18K金月相太迷人

►IWC飛行錶融入賓士魂　超跑煞車碟材質造錶

《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
課程限時大優惠，立即結帳輸入折扣碼【fashioncar】再打9折

▲撩心術、美拍、減脂。（圖／ETStar學習雲）

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

關鍵字：

愛馬仕, Hermes, TAG Heuer, 泰格豪雅

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

凱特王妃放不下同色控執念　大地色西裝齊發

凱特王妃放不下同色控執念　大地色西裝齊發

劉詩詩露香肩配金魚珠寶好俏皮　愛牌活潑設計在台曝光

劉詩詩露香肩配金魚珠寶好俏皮　愛牌活潑設計在台曝光

英國名媛中門大開性感踩場　邵雨薇巴黎初登場優雅取勝

英國名媛中門大開性感踩場　邵雨薇巴黎初登場優雅取勝

蕭敬騰搶到近12萬RIMOWA X Tiffany登機箱　曝整牆驚人潮鞋收藏 邵雨薇曬幸福亮出30萬沛納海名錶　18K金月相太迷人 劉敬拒穿暴露裝　狂愛層疊穿搭原因曝光 Lisa瘋馬秀尺度引揣測　裙開到腿根辣回「你沒被邀」 迪士尼鐵粉荷包難守　米奇、米妮首飾鑲實驗鑽放閃 IWC飛行錶融入賓士魂　超跑煞車碟材質造錶 邵雨薇叛逆尖刺裝登機　配寶格麗包又帥又辣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面