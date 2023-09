米蘭時裝周／Tod's設計師最終作！Jisoo男友安普賢看秀、極簡皮革豆豆鞋曝光

記者鮑璿安 /台北報導

2024春夏米蘭時裝周告一段落,有萬眾矚目的新任設計師首秀登場、也有創意總監選擇走下台,義大利品牌Tod's創意總監Walter Chiapponi結束4年任期,本季2024春夏系列成為他執掌品牌最終秀,有何精彩之處?一起來看看。

▲Tod`s2024春夏系列靈感取自1990年代極簡主義,以品牌擅長的舒適色調,基礎淺米色、駝色、黑白色呈現成套的工作裝。(圖/品牌提供)

▲Walter Chiapponi以男裝剪裁賦予女性幹練氣息。(圖/品牌提供)

Walter Chiapponi選擇在最後留下一個專注於簡約設計、義大利工藝品質的系列,本季靈感取自1990年代極簡主義,仍以品牌擅長的舒適色調,基礎淺米色、駝色、黑白色呈現成套的工作裝,第一套造型再次詮釋了男裝的豐盈廓形,無領設計外套配上寬大的打褶褲,材質輕盈聚焦於穿衣本身。在多季擁有重要地位的飛行員夾克,換上輕盈棉質、柔軟的Nappa皮革,一抹清新色調疊加,都是衣櫥中最為實穿常見的品項。

▲和服寬袖上衣配以寬大的多功能腰帶。(圖/品牌提供)

▲度假氛圍的鉤織長裙貼合身線。(圖/品牌提供)

打破常規的設計則體現在和服寬袖上衣上,落實舒適感的同時配以寬大的多功能腰帶,穿著者可收納物品於其中,懸掛上手套成為造型一大亮點。大秀中後段迸發活力配色,手工打造的藍橘撞色背心針織衫、度假氛圍的鉤織長裙貼合身線,皆是近年來大勢Quiet Luxury 風格的最佳解答。

▲Tod`s2024春夏系列重點配件。(圖/品牌提供)

配件方面,模特兒手拎品牌標誌性的Di Bag,本季化作無縫且向外延展;而多變的T Timeless包款則以壓紋皮革製成,更增添了高級感。回歸製鞋工藝,一雙豆豆鞋可以有多少演繹方式?憑藉鞋底放大尺寸的Gommino Bubble豆豆元素與精緻皮革成為搶眼主角,芭蕾舞鞋、穆勒鞋和新的編織涼鞋,則配以小巧極簡的鞋跟,呈現柔和色彩,絲毫不費力融入生活。

品牌還邀請「BLACKPINK」成員Jisoo男友安普賢看秀,他身穿幹練的皮革外套搭配高領上衣,紳士又帥氣的秋冬時節裝扮現身會場。大秀尾聲,創意總監 Walter Chiapponi 登台謝幕時穿著寫有「L'essenziale e visibile agli occhi, ma non per tutti, e neanche per capire tutto.」的白色T恤,含義為「本質是肉眼可見的,但不適合於所有人,也不代表理解一切」,在全場掌聲中結束他的最終秀。

▲安普賢現身Tod's2024春夏系列大秀。(圖/品牌提供)