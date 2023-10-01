許光漢進軍韓劇！　《想見你》到《鬼家人》6部作品許太太必回顧

實習記者施至真／綜合報導

有著帥氣外表及好身材的許光漢，以《想見你》在韓國走紅，並宣布將出演韓劇《No Way Out》，正式進軍韓國演藝圈，網友驚喜直呼「不敢相信～～～～期待」！除了新戲備受矚目，過去許光漢也曾演出多部好戲，以下推薦6部許太太「必看榜單」。

▲許光漢進軍韓劇。（圖／翻攝IG@kuanghanhsu、@somedayoroneday）

許光漢勢不可擋，以台劇《想見你》「李子維」一角圈粉無數，近日更宣布進軍韓國演藝圈，將在韓劇《No Way Out》飾演殺手角色，與李善均、劉宰明、金武烈、李光洙等多位實力派演員同場飆戲，讓粉絲驚喜直呼「不敢相信！期待」、「有演技有顏值的演員，欣賞～」。以下盤點6部許光漢演出的作品，在Netflix、Disney+都看得到。

＃關於我和鬼變成家人的那件事

由許光漢、林柏宏、王淨主演的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，以「同志冥婚」的新穎話題引發熱議，以搞笑詼諧的方式呈現，許光漢飾演性格剽悍、厭惡同性戀的刑警，林柏宏則飾演車禍亡魂毛毛。結合同志議題、黑色幽默、警匪動作、傳統文化等元素，上映後也掀「不敢相信！」金句流行，是值得一刷再刷的國片。

▲林柏宏、許光漢在《鬼家人》飾演冥婚同志。（圖／翻攝IG@marrymydeadbody）



＃想見你

台劇《想見你》結合穿越時空、愛情、推理等元素，由柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演，講述失去摯愛的黃雨萱（柯佳嬿 飾）穿越到過去，成為高中生陳韻如，並遇見與離世男朋友長得一模一樣的李子維（許光漢 飾），開啟一段難以想像的際遇。兩人為了改變過去及未來的命運，一次又一次的在不同時空中相遇，電影版《想見你》近期也在Netflix上線，接著看會有不同的感動。

▲許光漢以台劇《想見你》走紅韓國。（圖／翻攝IG@somedayoroneday）



＃罪夢者

《罪夢者》由賈靜雯、張孝全領銜主演，另有范曉萱、王柏傑、劉子千、周洺甫、許光漢等卡司演出，陣容華麗。故事圍繞著台灣的角頭文化、死刑議題，講述等待死刑的囚犯阿全（張孝全 飾），歷經入獄、與兄弟彼此猜忌，在獄中經常會陷入半夢半醒的「擺渡」境界，並在保護家人的歷險過程中得到自我救贖。

＃陽光普照

「我們都曾受過傷，才能成為彼此的太陽。」默默獲好評的《陽光普照》，講述平凡家庭，大兒子阿豪（許光漢 飾）一直是陽光的大男孩，不用父母擔心，而叛逆的小兒子阿和（巫建和 飾），因為傷害罪入了少年感化院，而讓家庭分崩離析，最後與家人和解，並了解儘管與家人多少有些摩擦，但「家」卻是人們最好的喘息空間。

＃姜老師，妳談過戀愛嗎？

《植劇場》驚悚推理劇《姜老師，妳談過戀愛嗎？》由藍正龍搭檔葉星辰、禾語辰與許光漢領銜主演。從檢察官詢問「姜老師，妳談過戀愛嗎？」沉重嚴肅的對話，連接一樁校園性騷擾案，並成為檢察官重要的搜查線索。

▲許光漢早期飾演《植劇場》單元劇。（圖／翻攝FG@姜老師，妳談過戀愛嗎_植劇場Qseries）



＃戀愛沙塵暴

《植劇場》的首部作品《戀愛沙塵暴》，也是許光漢早期的作品，由吳慷仁、柯淑勤與樊光耀搭擋新人演員。讓孩子煩惱的不再是父母的吵鬧，而是脫口說出離婚，父母竟然製造出一場不知道是戀愛、性愛還是亂亂愛的脫序問題，讓三個孩子手足無措。

▲許光漢早期飾演《植劇場》單元劇。（圖／翻攝FG@戀愛沙塵暴_植劇場Qseries）