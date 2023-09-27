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路易莎咖啡全白店裝好網美！超越100種精品咖啡可選、Q4拓展新加坡市場

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

連鎖咖啡品牌路易莎推出全新「超越精品咖啡」，運用「淬火輕培」比淺焙時間再更短的方式，迅速烘出黃金豆果，讓咖啡保留淡淡的酸味、不發苦、同時又帶有不同的果香味，甚至把葡萄酒常見的厭氧處理法運用到咖啡豆中，讓風味更加多變，目前已經有20多個品項可以經常替換，研發更是超過100種口味可以選擇。

▲路易莎,星巴克,咖啡。（圖／品牌提供）

不僅是推出全新咖啡，路易莎更是發表全新的店型與LOGO，打造白色輕工業風的年輕潮流質感，連LOGO都換上白色女神搭配添翼造型，宣告咖啡新紀元來臨；路易莎咖啡董事長黃銘賢指出，目前直營店有200間，已有50間完成改裝，100間陸續進行調整，明年將會全面變換成「超越精品咖啡概念店」，每天提供6支以上自選的超越精品咖啡可以提供。

▲路易莎,星巴克,咖啡。（圖／品牌提供）

根據統計，台灣咖啡市場約800億，3成是黑咖啡的愛好者，黃銘賢更表示，在2010年推出單品的莊園級咖啡，賣出1杯，普通咖啡（像是拿鐵、美式）可以賣出300杯，但現在平均是1：3，整個黑咖啡的市場都在成長，透過全新的烘焙法，讓不喝咖啡、不喜歡苦味的人也可以喝咖啡，是一直在努力的目標。

▲路易莎,星巴克,咖啡。（圖／品牌提供）

這次全新的店型與咖啡登場，只是在台灣深耕、站穩腳步的第一步，黃銘賢更計畫把路易莎推動到全世界，打造來自台灣的精品咖啡連鎖店，透過更簡約的店裝、LOGO建立品牌識別，同時把成本放在咖啡豆的製程與選品，目前第四季已經打算在新加坡展店，就會以全新店型以及商品提供給消費者。

▲路易莎,星巴克,咖啡。（圖／品牌提供）

星巴克也推出購買咖啡優惠，只要從9月27日至10月3日，於外送平台foodpanda購買兩杯特大杯冰熱、風味一致的冷萃咖啡或特選那堤，可享第二杯半價優惠，不提供另外的客製化服務，活動商品依現場門市庫存為主。

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關鍵字：

路易莎, 星巴克, 咖啡

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