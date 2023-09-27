賽車手漢米爾頓就愛高調IWC　戴573萬陀飛輪錶踩街

▲IWC品牌大使路易斯漢米爾頓在日本被捕捉到戴IWC葡萄牙系列陀飛輪逆跳計時腕錶路易斯漢米爾頓特別版上街。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

效力於Mercedes-AMG PETRONAS一級方程式車隊的英國知名賽車手路易斯漢米爾頓（Lewis Hamilton）是IWC（萬國錶）品牌大使，他3度與品牌合作設計聯名錶，推出葡萄牙系列陀飛輪逆跳計時腕錶路易斯漢米爾頓特別版，他日前在鈴鹿國際賽車場舉行的日本 F1大獎賽前已戴上此5,736,000元的限量錶上街，醒目的藍綠色讓人一眼認出，源自他所屬賓士車隊的代表色。





▲IWC葡萄牙系列陀飛輪逆跳計時腕錶路易斯漢米爾頓特別版，5,736,000元。

曾7次獲得F1世界冠軍的漢米爾頓，之前與IWC合作的聯名錶為工程師計時碼錶與大型飛行員萬年曆錶，此次加入更複雜的功能，打造鉑金材質的葡萄牙系列陀飛輪逆跳計時腕錶，具停秒功能的1分鐘飛行陀飛輪、逆跳日期與計時碼錶功能，亮眼的藍綠色面盤還鑲上12顆鑽石，限量44只正是漢米爾頓慣用的車號。



▲Roger Dubuis Excalibur Spider Huracán Monobalancier王者競速系列Huracán單擺輪腕錶全球限量88只。（圖／Roger Dubuis提供）

Roger Dubuis（羅杰杜彼）則與Lamborghini Squadra Corse藍寶堅尼賽車部門的長期合作夥伴關係，新款Excalibur Spider Huracán Monobalancier王者競速系列Huracán單擺輪腕錶，即展現藍寶堅尼Huracán超級跑車流暢的雕塑線條和特色，機芯設計猶如超跑進氣口的形狀，最大膽的設計是位於12時位置的12°斜角設計傾斜擺輪，當佩戴者手腕放在桌上時擺輪也更趨水平，錶背面還藏有讓車迷一眼就懂的元素，為發想自跑車輪框的360°擺輪，正反面都有看頭。