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台北最強宵夜場　階梯綜合刺身、牛舌天婦羅夜貓族激推

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文／MENU美食誌

半夜飢腸轆轆睡不著覺？別驚！地表最強宵夜場通通收入在這。

LEONE RESTAURANT & BAR
台北市中山區

以地中海特色料理為基礎，再加入台灣在地食材，提供歐陸、地中海經典料理及調酒。每天會提供不同的神秘餐點，甚至到夜間時刻還會轉換為酒吧模式。

▲LEONE RESTAURANT & BAR。（圖／美食客安安提供）

BOTTLESS 非瓶
台北市松山區

裝潢以藍色系的門面搭配小花園，餐點走新美式料理風格，特別推薦柚香豬肋排、牛骨髓炒飯和傳統西班牙海鮮飯，表現都相當不錯。

▲BOTTLESS 非瓶。（圖／美食客levialiu提供）

山男 YAMASAN
台北市大安區

營業到午夜12點，以居酒屋的形式，融合西方、台灣及日本的元素，創作出新穎的餐點，特別推薦牛舌天婦羅及炭烤章魚。

▲山男 YAMASAN。（圖／美食客just___eat提供）

庄屋海鮮居酒屋
台北市中山區

全台第一家以海鮮跟一夜干為主的日式居酒屋，佈置完全是日本居酒屋的氛圍，生鮮漁獲都是老闆每周從日本築地市場空運來台，推薦階梯綜合刺身和烤米棒火鍋。

▲庄屋海鮮居酒屋。（圖／美食客Yolanda提供）

英雄塚
台北市信義區

營業時間為半夜12點開到早上6點，餐廳風格走日式禪風，餐點分成單點的小食和套餐，皆為服務人員口述當天菜單，特別推薦手工雞肉丸和鰻魚飯。

▲英雄塚。（圖／美食客食上桂馥提供）

MUZEO GASTRONOMY&DRAFT
台北市大安區

菜單分為前菜、主食前、主食，將常見的食材用新穎的手法呈現，每隔一陣子會更換菜單，而且還有每日限量的隱藏美食，是一間相當優秀的餐廳。

▲MUZEO GASTRONOMY&DRAFT。（圖／美食客AJA提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

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關鍵字：

MENU美食誌, 美食, 宵夜, 台北

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