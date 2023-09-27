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米蘭時裝周／FERRAGAMO綠超高級！「類皮衣」誕生　HUG包多色持續發燒

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記者鮑璿安／台北報導

FERRAGAMO 於米蘭時裝周獻上2024 春夏系列，新任創意總監Maximilian Davis以年輕化、鮮明的設計視角切入主題，本季重點包含類似於皮革質感的亞麻套裝，賦予穿著者舒適體驗，而包款、鞋履也以新穎廓形和新色再度進化，HUG手提包、經典打火機造型FIAMMA肩背包都示範了毫不費力的高級感。

▲FERRAGAMO 。（圖／品牌提供）

▲FERRAGAMO 。（圖／品牌提供）

▲FERRAGAMO 。（圖／品牌提供）

▲FERRAGAMO 。（圖／品牌提供）

▲FERRAGAMO 。（圖／品牌提供）

▲從義大利與加勒比海的時尚精神，義大利的Arte Povera貧窮藝術運動中找到了靈感 。（圖／品牌提供）

這是Maximilian Davis執掌品牌後的第三場發表，他提到，「我想讓整體感受更輕盈，無論是材質、結構還是人們穿上的方式。我在義大利人的穿搭與生活上找到一種熟悉感—非常加勒比海式的優閒，一個按照自己的節奏與時間安排事情的想法。」 本季從義大利與加勒比海的時尚精神，義大利的Arte Povera貧窮藝術運動中找到了靈感，設計重點之一將屬於春夏季的天然亞麻和棉料，透過特殊工藝創作出類似於皮革質感的套裝，大大保留了服裝的正式感，卻降低厚重不適。

▲FERRAGAMO 。（圖／品牌提供）

▲FERRAGAMO 。（圖／品牌提供）

▲FERRAGAMO 綠色沉穩不失新穎內涵。（圖／品牌提供）

崇尚極簡主義的他，一手打造出多套黑色繫精準剪裁的工作裝，高開衩袖口、略帶收腰的細節，演繹出迷人的日常著裝。本季過後更有新詞彙「FERRAGAMO綠」誕生，作為黑白極端色之間的調和劑，沉穩不失新穎內涵，設計師的反骨情感更體現在優雅的日常洋裝搭配漆皮高筒靴或性感低胸剪裁、短至大腿的男士休閒短褲、特殊設計的扭曲T Shirt。

▲▼ FERRAGAMO 。（圖／CFP）

▲FIAMMA肩背包扭轉了對稱性，並以FERRAGAMO經典打火機造型做為扣飾 。（圖／CFP）

▲▼ FERRAGAMO 。（圖／CFP）

▲HUG擁抱包作為大容量包款換上2024春夏新色 。（圖／CFP）

當代經典款式HUG手提包以多彩的飽和色調呈現，並以亮面皮革材質或帆布重新打造；FIAMMA肩背包扭轉了對稱性，並以FERRAGAMO經典打火機造型做為扣飾。Maximilian Davis也從過往資料庫中尋找靈感，一款來自1955年的經典作品Calypso的籠型鞋跟啟發了楔型高跟鞋的設計，現今以3D與電鍍工藝還原打造，摩登廓形受到矚目。

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關鍵字：

FERRAGAMO, 春夏, 米蘭

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