150坪全台最大樂高專賣店高雄登場　首座「迷你人偶工廠」進駐超好玩

▲台灣最大高雄樂高專賣店開幕。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

從2019年於台北信義區開設首間樂高專賣店之後，陸續插旗台中、新竹、竹北，如今樂高專賣店終於進駐高雄，正式在義享時尚廣場2樓開幕，以150坪規模成為全台最大店，而台灣首間「迷你人偶工廠Minifigure Factory」也在此現身，讓消費者打造自己專屬客製化樂高人偶，樂高迷們一定要去踩點！

南台灣首家樂高授權專賣店位於高雄義享時尚廣場A棟2樓，延續與在地文化或生活連結的風格，特色牆以高雄海港都市景觀為靈感，包括高雄港、大港橋、高雄流行音樂中心、高雄輕軌等通通在樂高世界重現，為逼真呈現海港都市，更真實拼砌立體遊艇，讓民眾站在地景牆前，就彷彿置身於樂高世界中的高雄海港。

高雄店也延續「未來概念店」的多感主題體驗，推出台灣首座的「迷你人偶工廠Minifigure Factory」，其人偶配件來自「人偶自選樂」的概念延伸，除可選擇頭部、頭飾、軀幹、腿與配件外，連「半上身」與「姓名磚塊」，都可以讓操作者在機台前發揮創意、使用不同圖案或文字，訂製出屬於自己的獨特上衣款式，可選擇的圖案相當豐富，愛心高雄、小籠包、 台灣黑熊等台灣風也可以，打造獨一無二的迷你人偶超容易。

除人偶工廠之外，還有擺放當月最新合組的「創意展示區」，以及可自由滑動放大、近距離觀察精緻細節「趣味放大鏡」，以及可讓小朋友自由自由拼砌積木的「體驗遊戲區」，讓來訪民眾可以體驗自由玩樂與探索的輕鬆氛圍。

開幕期間9／28至11／30推限量滿額禮，只要成為樂高會員即可獲 得高雄限定購物袋，會員消費滿2,000元送折疊傘；消費滿3,600元送「40564 冬日小精靈」或「50565 聖誕老人工作室」；消費滿4,200元送鴨舌帽；消費滿6,000元送「40528 樂高商店」。

▲「40564 冬日小精靈」或「50565 聖誕老人工作室」。

▲「40528 樂高商店」。

台灣首間寶可夢中心「Pokémon Center TAIPEI」也將在今年12月，於台北新光三越台北信義新天地A11館3樓登場，店內設計以天空和大海環繞的島嶼為發想，除了有寶可夢周邊商品相關動畫的區域，還有寶可夢集換式卡牌遊戲場所可供遊玩，Pokémon Center TAIPEI的主要標示，則是以可愛的快龍及皮卡丘為設計，超療癒的模樣令人期待，此外也公布台灣版皮卡丘，可愛的鳳梨眼鏡跟水果包包，讓人一眼就超喜歡啦。

▲台灣首間寶可夢中心將在年底前於信義區開幕。（圖／翻攝台灣寶可夢中心官方粉絲團）