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台南伴手禮不藏私！六間超人氣必買　連在地人也讚不絕口

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文／MENU美食誌

來台南除了吃美食，怎麼可以不帶份伴手禮，台南超人氣伴手禮通通集結在這，送禮自用兩相宜。

Perfe'dough
台南市南區

有別於傳統甜甜圈， Perfe'dough的甜甜圈是德國傳統甜點柏林果醬包！每日手工現做，不定時會推出新款或季節限定的風味，推薦法芙娜巧克力、蜂巢焦糖榛果口味。

▲PERFE’DOUGH。（圖／美食客_jieccc提供）

依蕾特布丁
台南市安平區

連續多年蟬聯府城十大伴手禮，主打的是經典布丁和奶酪。嚴選鮮奶、法國頂級鮮奶油、蛋黃和香草製作，口感細緻綿滑奶香濃郁，焦糖香而不膩，相當好吃。

▲依蕾特布丁。（圖／美食客蓋文迪迪呷提供）

阿嬤的珍藏
台南市仁德區

使用法國頂級奶油、澳洲夏威夷豆和比利時巧克力，結合少油、少糖、低脂製作，推薦玫瑰檸檬塔、夏威夷豆生巧克力蛋糕和玫瑰花園禮盒。

▲阿嬤的珍藏。（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

艾摩多手工杏仁豆腐專賣店
台南市中西區

以復活島摩艾石像為主題的手工杏仁豆腐專賣店，將摩艾石像變成迷你的芝麻冰。除了杏仁豆腐，店內也有販售古早味的麵茶、爆米香及台南有名的椪餅。

▲艾摩多手工杏仁豆腐專賣店。（圖／美食客人類怎麼只有一個胃-ㄋㄋ吃提供）

朵莉屋甜甜圈
台南市東區

琳瑯滿目的甜甜圈，口味多達數十種，皆為每日新鮮現做，除了甜甜圈外也有販賣沙拉包，推薦Q堤系列、草莓巧克力、蛋沙拉甜甜圈和肉鬆沙拉甜甜圈。

▲朵莉屋甜甜圈。（圖／美食客台南·逸恩·小鮮肉的美食日記提供）

台南葡吉麵包店
台南市中西區

只要出爐時間一到，就是大排長龍的景象，還需出動警衛來維持交通秩序，店內的招牌羅宋麵包跟鎮店之寶奶露麵包，絕對是必買商品，一吃成主顧。

▲台南葡吉麵包店。（圖／美食客阿土伯提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 台南, 伴手禮

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