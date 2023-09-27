環球購物中心周年慶10／5開跑　有吃有玩「點數18倍送」

▲環球購物中心18周年慶，祭出多重優惠、抽獎與體驗活動。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／新北報導

疫情過去消費者人流回潮，加上出門玩的心情持續高張，戶外休閒、運動運動通通都很夯，全台8間店的環球購物中心，周年慶優惠也從10／5從北到南同步登場，持GMpay綁定聯名卡消費滿額，可獲30%回饋，並有「限定一天」點數18倍送，今年也有50個新櫃陸續登場，另在全台各分店推出8個遊樂設施，讓周年慶有吃有玩好好買。

環球購物中心首波周年慶從10／5至10／18開跑，會員持GMpay綁定Global Mall聯名卡，於新北中和、桃園A8、A19及屏東市消費滿3,000元，最高送900元抵用券，包括600元實體電子商品禮券+300元環球Online抵用券；板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站消費滿2,000元，最高送600元抵用券，包括400元實體電子商品禮券+200元環球Online抵用券。

此外，10／18當天會員單筆消費滿額，新北中和、桃園A8、A19及屏東市消費滿2,000元；板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站消費滿1,000元，即可享點數18倍送回饋。特定業種再加碼滿額贈，新北中和、桃園A8、A19及屏東市指定家電、健康器材專門店當日消費滿1萬元，送1,000元抵用券，以上三館也首度推出餐飲回饋，指定餐飲櫃位單筆消費滿800元，送80元抵用券；板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站餐飲單筆消費滿500元，送50元抵用券。

▲環球購物中心18周年慶來店禮為Hello Kitty系列，每樣都萌翻。（圖／業者提供）

業者表示，為迎接周年慶，9、10月全台共計有近50個新櫃陸續登場，主打網購女裝質感品牌、餐飲美食業種，包括新北中和2ndSTREET、LOVFEE、MOSS CLUB、開丼、九如商號等；南港車站進駐大河牧場漢堡排專賣店、好滴咖啡；新左營車站將有大阪王將，板橋車站則有一風堂、辛麻辣豆腐鴨血食堂、徹思叔叔的店等，預計周年慶整檔期業績力拼成長10%。

除優惠與美食外，環球購物中心新北中和、桃園A19從10／5至11月底，打造全台首度亮相的「三麗鷗大明星遊樂園」，設置最多達八大遊樂設施，包括旋轉木馬、小火車、咖啡杯、放大版釣魚機、搖搖海盜船、天空小飛機及飛高高小鞦韆等，還有夢幻摩天輪可登高望遠。收費為單項設施每人100元、可購買300元與900元套票，採扣點制。

搭上出國旅遊熱潮，環球購物中心周慶也推「旅遊大FUN送」抽獎活動，全台8店會員於10／5至10／31於全台八店或環球Online單筆消費滿888元，即可抽價值10萬元的日本三麗鷗和諧樂園五天四夜雙人遊、iPhone15、Samsonite旅行箱、AirPods Pro第二代、環球禮券3,000元等。

▲大葉高島屋改裝成功吸客，周年慶也在10月初開跑。

大葉高島屋從10／5至10／24展開為期20天周年慶，首11日從10／5至10／16期間卡友全館滿3,800元送1,600點（折合價值400元）；真愛密碼、聖亞音樂教室、MEISSEN、部分家電區消費滿萬送2,000點（折合價值500元）。

此外，之前推出兩波廣受好評的「您消費」系列促銷活動，帶動全館買氣，大葉高島屋也在周年慶首6日加碼推出「您消費・我送歐兜邁」活動，天天抽價值76,980元的Gogoro與MUJI聯名電動車Gogoro VIVA MIX Me，總共抽出6台。

新莊宏匯廣場從9／28起至10／29迎來3周年慶，首日推出當日不限消費金額抽獎，有機會抽中Gogoro、最高２萬元整筆消費宏匯買單。周慶期間百貨服飾全館當日累計滿3,000元送300元抵用券；國際名品、大家電、健康器材單筆滿1萬元送1,000元抵用券；指定3C單筆滿1萬元送500元抵用券。

首波9／28至10／12期間，各門檻再加碼贈200元服飾配件抵用券，會員單筆消費2,000元即可兌換周周不同品項來店禮，包括抱枕、保溫提袋、摺疊傘等贈品。9／28至10／29當日累計滿5,000元另可參加制霸陸海空抽獎，有機會得到Gogoro與MUJI無印良品聯名的電動機車、價值5萬元的基隆-沖繩雙人4日遊輪假期，或價值3萬元的台北-首爾雙人來回機票。

▲宏匯廣場卡友禮。

內湖美麗華周年慶也從10／5至10／22期間開跑，祭出全館滿5,000元送500元抵用券、化妝品滿3,000元送300元抵用券，新光、永豐聯名卡友最高單筆滿5,000元送700元抵用券優惠。