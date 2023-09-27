43歲蔡依林生圖美成這樣！保養最注重「保濕」才會貼妝

▲蔡依林肌膚好到會發光。（圖／記者曾怡嘉攝、品牌提供以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

蔡依林今（9/27）以一身白色禮服出席怡麗絲爾代言活動，43歲的她肌膚亮到發光，她透露保養最重視的就是保濕，其次是防曬隔離，只要肌膚保水度夠，後續底妝就能很服貼。

▲蔡依林拿下保養代言，現場採訪媒體陣仗大。（圖／記者翁子涵攝）

蔡依林日前才度過43歲生日，但她的好膚況也被網友大讚：「美到不可思議」，她也大方分享她的保養哲學：「人生沒有完美，只有更好的選擇」，她笑稱很幸運能遇到A醇小金管，除了抹在肌膚上，她也神農嘗百草厚塗在眼下和雙唇，滋潤效果真的很不錯。

▲她認為肌膚是反映好心情的鏡子。

她的好肌膚除了來自於日常保養，同時也搭配規律運動和健康飲食，追求簡單保養部過度護膚，有「人間睡美人」之稱的她，每天晚上10點半就進浴室洗漱準備，朋友看到她進浴室，就知道要開始收東西回家了，就是因為如此自律，才能隨時展現肌膚好狀態。

▲蔡依林超凍齡，外表根本18歲。

現場也被問及覺得自己的外型像幾歲？她則回答：「自己到這個歲數，我也覺得是滿好的年紀，也沒想過怎樣的歲數應該要長什麼樣，所以我也在經歷這樣的過程，我不會羨慕18歲的自己，我覺得這是一個很有趣的歷程。」