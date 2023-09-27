邵雨薇巴黎景點傻傻分不清　還好氣勢夠強大扳回一城

▲邵雨薇出席2024春夏巴黎時裝周，在Hôtel d’Évreux演繹寶格麗BVLGARI ROMA新包。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

女星邵雨薇受寶格麗（BVLGARI）之邀，到巴黎參加Serpenti 75周年活動，也走訪巴黎著名景點拍攝2024春夏新包美照，她身穿紅色Acne Studios斗篷式設計洋裝配「紅底鞋」Christian Louboutin顯得氣勢非凡，在IG上分享時尚照同時自封「協和廣場上的一抹鮮紅」，不過她標錯地標，從她身後的青銅柱判斷，她所在之地為國際珠寶品牌匯聚的「巴黎珠寶盒」芳登廣場。



▲邵雨薇拎寶格麗BVLGARI ROMA霧灰蛋白石色小牛皮手提包在巴黎芳登廣場留影但她誤標為協和廣場。

即便搞錯巴黎景點有點糗，但無損邵雨薇在時尚之都的穿搭氣勢，穿著搶眼的紅裝大秀寶格麗明年春夏主打的BVLGARI ROMA包款，背景除了有芳登廣著名的青銅柱，還在廣場上的Hôtel d’Évreux內的巨幅壁畫前展演黃色包款，此外，明年春夏寶格麗有不少金色系的包款，呼應Roman Lights羅馬光輝主題。



▲寶格麗2024春夏Serpenti Forever Ray of Light象牙蛋白色肩背包。

Dior昨發表的2024春夏時裝系列，除了中世紀風格與建築般線條的服裝受矚目，熱賣的Book Tote手提包也有嶄新詮釋，Dior標誌性的Mille-fleurs圖騰新花紋推出新款包，無論是花卉植物圖騰或太陽圖案包款，均有裙裝或風衣可配成套。



▲Dior 2024春夏女裝系列亮相的Book Tote包花卉圖案與裙裝相呼應。（圖／Dior提供，以下同）



▲Dior 2024春夏女裝系列太陽圖案風衣，也有相同圖案的Book Tote包相映襯。