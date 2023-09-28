減肥快避開！營養師曝9種讓人想不到的「高脂食物」　濃湯要小心

▲營養師提醒，有些食物其實含有大量脂肪。

記者張毓容／綜合報導 圖／達志示意圖

要瘦身、維持身材的人，飲食時都會注意少油炸類吃等高油食物，但要小心，有些食物表面上看不太到油脂，其實含有大量油脂，是隱藏脂肪的「高手」。營養師谷傳玲就透露9種讓人意想不到的「高脂食物」，只要多吃幾口，攝入的脂肪就很驚人，很容易讓人發胖，正在減肥的人快避開。

＃雪花牛肉



雪花牛裡有1/4都是脂肪，這些脂肪藏在瘦肉之間，而許多人覺得雪花肉多汁濃香，主要也是因為脂肪的緣故。

＃生菜沙拉



蔬菜確實低脂也健康，但沙拉醬裡藏了許多久脂肪，尤其是以油和蛋為主材料的美乃滋、千島醬、凱薩醬、田園沙拉醬等，超過一半都是脂肪，吃多了當然會讓人發胖。

＃濃湯



像是南瓜濃湯、蘑菇濃湯，單看外表一點油脂都看不到，那是因為水油交融了，但看配方表就知道，通常都會加入不少奶油和淡奶油，所含脂肪一點都不少。

＃馬鈴薯泥



隨意看一下網上的食譜，500g馬鈴薯就用到150g的油（奶油、鮮奶油），用來幫馬鈴薯泥增添醇厚和絲滑的口感，但同時也會讓你吃下一堆油脂。

＃披薩



你以為披薩油只是因為上層撒的起司有油？其實在和麵的時候，也是有額外加油的。

＃糕點



尤其是有著酥皮的糕點，只要口感吃起來酥酥的，沒有一個是不油的。比如很多人都喜歡吃酥酥脆脆的蛋撻皮，裡面1/5都是油。

＃千層式麵包



像是可頌、有多層紋路的手撕麵包，那些讓口感、視覺上都好的分層，都是因為脂肪的關係，這些麵包基本上也是1/5都是脂肪。

＃隱藏式油炸菜



有些名字裡看不出油炸的油炸菜也要小心，像是紅燒、乾煸、糖醋等料理方式的菜，都是要經過油炸的，而油炸菜是非常吸油的。

＃粗糧餅乾



粗糧餅乾吃了不乾、不卡喉嚨，沒油可做不到，但偏偏有些減肥的人還把粗糧餅乾當早餐，難怪老是瘦不下來。