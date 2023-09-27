根本童話世界！星巴克花蓮理想門市夢幻登場　連獨家提袋也好美

▲星巴克花蓮理想門市9／28正式開幕。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克準備再出現一個打卡王啦！座落於花東縱谷間的花蓮理想門市，將於明（9／28）盛大開幕，以白色與特殊屋頂的設計，外觀就像是一間在歐洲湖邊的童話小屋，搭配花蓮的山光水色，根本就像在夢幻故事裡，而且離全台最熱門的星巴克打卡店「洄瀾門市」只有15分鐘車程，兩間一起GET也沒問題。

星巴克花蓮理想門市坐擁海岸山脈與中央山脈，外觀擁有歐式浪漫風情。搭配落羽松四季變化與湖面倒影，整體氛圍就像是風景油畫一般，讓人有種置身於歐洲的錯覺，該門市為花蓮市區往南的主要休息站，結合花蓮好山好水的景致，絕對會成為繼洄瀾門市之後打卡的新亮點。

業者表示，門市內部設計以溫暖的中色階柚木色，搭配樸拙的六角地磚及冰柱玻璃，營造森林渡假屋的居家感，更在門市打造多扇開窗，讓顧客能欣賞四周湖光山色與自然美景，以綠意色彩融合環境的掛畫，突顯童話故事景象，讓每位顧客能在花蓮理想門市慢慢享受時間的推移，感受別具寧靜的慢時光。

針對花蓮理想門市開幕，也推出概念取自花東落羽松特色、巧妙融入獨特建物外觀的夢幻粉紅商品，包括馬克杯、提袋與隨行卡，最具特色是以童話莊園夢幻風格所設計的「粉色編織提袋」，皮革編織時尚元素超精緻，還有浪漫迷人的「粉女神經典隨行杯袋」，不僅實用也能將到店喝咖啡的粉紅回憶帶在身邊。

慶祝花蓮理想門市開幕，首30日集結花蓮區6家星巴克門市，包括花蓮、花蓮遠百、花蓮中央、花蓮新站、花蓮和平、洄瀾，出示花蓮理想消費發票，可享飲料第二杯半價優惠1次。另外花蓮理想門市也在理想大地園區的遊湖船，推出遊湖套餐組合，開幕首十天單筆消費滿1,000元發票，即可獲得遊湖船票1張（每日限量10張）。